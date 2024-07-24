Не Венеція: яке місто на воді зачаровує з першого погляду
Стокгольм – одне з найпрекрасніших міст півночі. Воно фактично розташоване на воді, за що отримало славу "холодної Венеції".
Туристи можуть обрати, як добратися до Стокгольма: літаком або поромом. Останній нагадує гігантське місто, яке тримається на хвилях: там є затишні ресторани, гучні клуби та крамниці, у яких продається все, що душа забажає, розповідає Закордон 24.
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Що варто подивитися у Стокгольмі
Історія Стокгольма триває вже понад 8 століть. За цей час місто здобуло чимало пригод, які охоче розповідає туристам. Варто зауважити, що липень – один з найкращих місяців для відвідин Стокгольма. У місті – доволі комфортна температура: +20 градусів. Зважаючи, що Європа потерпає від аномальної спеки, Стокгольм може стати ідеальним варіантом для туристів.
Стокгольм варто відвідати у липні / Unsplash
Варто зауважити, що Швеція зберегла монархію. У Стокгольмі мешкає королівська сім'я. Наразі королем Швеції є Карл XVI Густав, а королева – Сільвія. Туристи можуть помилуватися Королівським палацом. Він розташований на острові Штадсгольмен.
Також туристи прибувають до Стокгольма, щоб:
- відвідати замок Дроттнінгхольм (шведський Версаль);
- побувати у музеї Васа (корабель затонув ще у 1628 році, однак згодом його підняли й навколо збудували музей);
- подрайвувати у музеї гурту ABBA;
- прогулятися вулицею Biblioteksgatan ("столицею" шведських крамниць).
Також варто виділити час, аби просто прогулятися вулицями міста, випити гарячого шоколаду й спробувати місцеву випічку.