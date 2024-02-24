Ризикують розбудити древніх духів: під Стоунхенджем з'явиться тунель
Джерело:BBC
Тисячі років Стоунхендж зачаровує й хвилює. Сотні вчених намагалися розгадувати його таємниці. Сотні митців надихалися цим загадковим місцем для своїх творів. А тепер під під Стоунхенджем з'явиться тунель.
Стоунхендж – локація з легенд. Ці камені-велетні, які розташувалися поблизу міста Солсбері, навіть пов'язували з найзнаковішими героями британського фольклору – чарівником Мерліном та Королем Артуром. Стверджують, що священній локації – декілька тисяч років. Її історія розпочалася задовго до початку нашої ери.
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Щороку десятки тисяч туристів приїжджають, аби на власні очі побачити велич Стоунхенджу. Тут загадують бажання та проводять обряди.
Тут відчувається особлива магія / Unsplash
Для чого під Стоунхенджем збудують тунель
Влада Великої Британії замислила розвантажити рух транспорту на ділянці навколо Стоунхенджу, Еймсбері та Солсбері. Проєкт будівництва дорожнього тунелю A303 (довжина – 3,3 кілометра) затвердили ще влітку 2021 року. Водночас активісти подали до суду. Вони стверджували, що не можна проводити такі роботи на території Стоунхенджу.
Представники Save Stonehenge World Heritage Site наголошували: прокладання тунелю може завдати пам'ятці "незворотної шкоди". Тим часом в ЮНЕСКО й взагалі погрожували: якщо будівництво реалізують, Стоунхендж можуть прибрати з переліку об'єктів всесвітньої спадщини. Водночас суд відхилив позов активістів. Отже, тунель, вочевидь, таки з'явиться.