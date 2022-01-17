Під килимками та в кухонних шухлядах: де жителі Чехії зберігають свої заощадження

Фінансові резерви жителів Чехії знецінюються через інфляцію. Хоча банки й пропонують вищі відсотки для депозитів, чимало людей в країні воліють тримати запаси готівки вдома.

Компанія NMS Market Research провела цікаве дослідження. Жителів Чехії розпитали про те, які суми заощаджень вони зберігають вдома та де конкретно ховають гроші. Відповіді були доволі банальними.

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Де жителі Чехії зберігають заощадження

Кожен другий учасник опитування NMS Market Research зізнався, що зберігає заощадження вдома. Близько 60% сімей в Чехії тримають грошові запаси в розмірі від 2 000 до 10 000 крон. В середньому сума готівки складає 5 000 крон.

Також деякі люди зберігають вдома справді великі суми: йдеться про десятки тисяч крон. Так, 20% респондентів назвали суму від 10 000 до 20 000 крон. Кожен восьмий житель країни тримає у квартирі від 20 000 до 50 000 крон. А 8 зі 100 опитаних людей вказали навіть понад 50 000 крон.

Цікаво, що майже чверть опитаних назвали ховання готівки вдома своїм улюбленим способом зберігання грошових заощаджень.

Найчастіше люди ховають гроші у шухлядах столів (20% респондентів). Кожен шостий учасник дослідження зізнався, що користується сейфом. Ще 6% тримають готівку у шафі, 5% – на кухонних полицях, 3% – у кухонних шухлядах.

Крім того, популярні такі схованки:

за картинами;

під килимками;

у ліжку (під матрацом);

в настінних годинних.

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