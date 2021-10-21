Переїзд у США: кому обіцяють 15 тисяч доларів при працевлаштуванні

У США надзвичайно затребуваними є водії вантажівок. Через дефіцит таких працівників багато підприємств відчувають перебої з постачанням. Заповнити вакансії можуть зокрема й досвідчені далекобійники з України. При працевлаштуванні мігрантам обіцяють чималий бонус.

За оцінками галузевої організації BLS, в США є близько 60 тисяч вакансій для водіїв. Така робота вкрай відповідальна й нелегка, проте добре оплачувана.

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Які бонуси можуть отримати водії у США

Багато компаній у США почали пропонувати водіям вантажівок стартовий капітал за підписання контракту. Сума бонусу може сягати понад 10 тисяч доларів.

Наприклад, компанія Cowan Systems із Меріленда гарантує бонус у розмірі 15 тисяч доларів на початку роботи кожному, хто підпише контракт на водіння вантажівки. Такий бонус є дуже впливовим, адже це майже третина річної зарплати водія.

Така практика добре себе зарекомендувала, тому, ймовірно, все більше американських компаній почнуть застосовувати бонусну систему для залучення далекобійників.

Чому у США бракує водіїв вантажівок

Брак працівників у цій сфері утворився з декількох причин. Перша полягає в тому, що молодь вважає професію водія безперспективною. У цій сфері неможливо досягти кар'єрного зростання. А деякі юні особи взагалі переконані, що за десять або двадцять років вантажівки будуть їздити автономно, без втручання людини. Тому далекобійниками у США, як правило, працюють чоловіки від 40 років. За оцінками фахівців, дві третини теперішніх водіїв вантажівок у США у найближчі 15 років вийдуть на пенсію.

По-друге, зарплата водія вантажівок здається високою лише трудовим мігрантам. А більшість американців переконані, що подібні навантаження заслуговують кращої оплати. У США річний фонд зарплати водія вантажівки становить в середньому понад 47 тисяч доларів. Тобто, за місяць людина може заробляти близько 100 тисяч гривень. Корінні жителі США вважають, що цієї суми недостатньо для того, аби зацікавити їх роботою у цій сфері.

Також варто зазначити, що розрив в оплаті праці водія вантажівки та інших працівників низької кваліфікації останнім часом суттєво зменшився. Так, у 2010 році водій вантажівки отримував на 51% більше, ніж касир у супермаркеті. А у 2020 році ця різниця становила лише 27%. Далекобійники вважають таке співвідношення вкрай несправедливим.

Проблеми з браком кадрів відчуває не лише США

Аналогічні проблеми з недостатньою кількістю водіїв вантажівок зараз присутні також у Західній Європі. Так, у Великій Британії не вистачає 52 тисячі водіїв, в Німеччині – 45 тисяч. У Великій Британії навіть дозволили водіям тимчасово працювати по 10 годин замість 9 із пропорційним зростанням зарплати, аби бодай якось регулювати проблеми з перевезеннями.

Загалом, за оцінками експертів, щорічно у світі кількість вакансій серед водіїв фур буде збільшуватися приблизно на 28 тисяч.