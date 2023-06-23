Ще одне місто в Італії заплатить молоді за переїзд: локація сподобається поціновувачам мистецтва

Чергова приваблива локація в Італії готова доплачувати новим жителям, які згодні тут поселитися. Цього разу це місто, наповнене мистецтвом та культурними пам'ятками.

Місто Мантуя в регіоні Ломбардія приваблює нових жителів грошовими стимулами. Влада готова платити молоді за переїзд сюди по 150 євро на місяць. Ці кошти можна витратити на оренду житла.

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Нове життя Мантуї

Італія сподівається, що такі програми переселення молоді можуть вирішити проблему старіння населення. Так планують збільшити кількість жителів, які працюють, приносять дохід і платять податки.

Влада каже, що прийматиме близько 100 заяв на гранти на рік. Загалом місто має 400 000 євро на цю ініціативу. Половину з цих коштів розподілять вже цього року, а ще половину – у 2024-му. Гроші підуть на сплату квартплати тим, хто поселиться в Мантуї, так кожна людина отримуватиме по 150 євро допомоги на місяць.

Програма відкрита як для сімей, так і для окремих мандрівників. Також мер Мантуї обіцяє, що невдовзі у місті з'явиться чимало пропозицій про роботу, зокрема у сфері логістики. Великі корпорації також шукають молодих працівників.

Заявки на участь у програмі можна буде подавати до кінця літа.

Щомісяця влада виплачуватиме по 150 євро новим жителям Мантуї / Фото Pixabay

Чим особлива Мантуя

Це вже не перша подібна програма в Італії, коли молодь намагаються фінансово мотивувати переїхати в запропоновані міста. Але більшість таких варіантів – у віддалених селах та на островах. Але Мантуя відрізняється.

Мантуя – це місто з населенням близько 50 000 жителів. Воно відоме своїми давніми палацами епохи Відродження. Найпопулярныший з них – Палаццо Дукале – знаходиться в самому центрі міста. Це величезна будівля: у ній 500 кімнат, 7 садів на 8 внутрішніх двориків.

Ще одна визначна пам'ятка – Палаццо Те — унікальний за задумом і реалізацією палац в стилі італійського маньєризму. Він був збудований на замовлення герцога Мантуї архітектором і художником Джуліо Романо.

Фреска в Палаццо Те / Фото Pixabay

Також у Мантуї надзвичайно смачна місцева кухня. У 2017 році місто навіть визнали Європейською столицею гастрономії. Однією з коронних страв є tortelli di zucca – паста з гарбузом, пармезаном, мускатним горіхом і печивом амаретті.

Будинки на Сардинії по 1 євро на місяць

Раніше італійська влада запустила ще одну програму, щоб привабити молодь на Сардинію. Тут пропонують орендувати будинок за 1 євро на місяць. Так намагаються мотивувати молодих людей перебиратися до італійських сіл та містечок. Особливо сподіваються зацікавити саме цифрових кочівників, які можуть працювати з будь-якої точки світу.

Нових мешканців на Сардинію приваблюють незайманою природою, чудовою локальною кухнею та неймовірними пляжами. Обіцяють також допомогти облаштувати житло і створити комфортні умови для роботи.