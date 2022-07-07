Перепустка Thailand Pass для в'їзду в Таїланд більше не потрібна

Світ продовжує скасовувати обмеження на в'їзд, які були запровадженні на тлі COVID-19. Таїланд також не залишився осторонь.

Таїланд скасував Thailand Pass для в'їзду в країну

Так, з 1 липня іноземцям більше не знадобиться перепустка до Таїланду – Thailand Pass для в'їзду в країну. До слова, тайців звільнили від цього обов'язку ще на початку червня.

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Систему перепусток Thailand Pass запустили ще в листопаді 2021 року, коли країна почала поступово відкриватись світові.

Щоб зареєструватися, туристи повинні були було підтвердити вакцинацію, зробити негативний ПЛР-тест протягом 72 годин після від'їзду та оформити страхування від COVID на суму не менше 10 000 доларів.

Натомість скасування Thailand Pass означає, що мандрівникам більше не потрібно проходити тестування по прильоту, купувати страхування та формувати документи через Інтернет перед поїздкою в Таїланд.

Для в'їзду залишається лише вимога вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Крім того, влада Таїланду залишає за собою право проводити вибіркову перевірку стану здоров'я та вакцинацію тих, хто в'їжджає в країну з 1 липня.

Які ще обмеження скасували

Вперше з 2020 року пабам та барам дозволили подавати алкоголь до 02:00, оскільки їх час роботи повернеться до звичайного.

Також наприкінці червня Таїланд скасував обов'язкове носіння масок на вулиці та інших місцях, як-от громадські парки. Водночас органи охорони здоров'я рекомендують продовжувати носити маски у приміщеннях де перебувають люди, які не є членами однієї родини.