Туристам почали пропонувати цікаву послугу на тлі пекельної спеки в Європі: що саме

На тлі різкого зростання літніх температур в середземноморській частині Європи мандрівникам почали пропонувати цікаву послугу. Мовиться про туристичні страховки на випадок екстремальних температур і хвиль спеки.

Туристам почали пропонувати страховку від спеки

З такою пропозицією виступив американський страховий стартап Sensible Weather, який раніше запустив поліси для туристів на випадок екстремальних опадів.

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Незабаром ми запропонуємо захист від екстремальних температур. Ми виявили, що мандрівники мають різні очікування щодо того, що таке "занадто жарко", залежно від того, куди і коли вони кудись прямують,

– пояснив виконавчий директор Sensible Weather і колишній кліматолог Нік Кавано.

У міру випуску продукту розробники будуть змінювати пропозицію, поки не знайдуть "золоту середину" для того чи іншого клієнта, місця розташування і пори року.

Що вона даватиме?

Пропозиція на випадок екстремальної спеки буде слідувати тим же принципам, що і страховка Sensible Weather на випадок сильних дощів. За її умовами, коли метеорологічні супутники виявляють зливу, застраховані клієнти автоматично отримують виплату: компенсація зазвичай виплачується за кожен день, коли на період з 8:00 до 20:00 випадає дві або понад годину дощу.

За словами Кавано, у випадку з екстремальною спекою можуть передбачатися різні платежі в залежності від суворості температури. Наприклад, +35 градусів або більше можуть відшкодувати 50%, а +40 градусів або більше можуть відшкодувати 100%.

Мета полягає в тому, щоб створити покриття, яке максимізує цінність для споживача, зберігаючи при цьому доступну ціну і дозволяючи нам покривати наші фінансові ризики.

Пожежі на курортах через спеку: коротко

Цього літа мільйони відпочивальників в Європі зіткнулися з тим, що їхні поїздки були зірвані через те, що дві сильні хвилі тепла – Харон і Цербер – викликали підвищення температури до 47 градусів за Цельсієм і серію лісових пожеж в різних країнах. Минулого тижня такі спалахнули на кількох популярних курортах південної Європи. У Греції туристів масово евакуювали з райських островів, а на Сицилії закрили аеропорт.