Давно було пора: влада Майорки придумала, як назавжди покінчити з "війною за шезлонги"

Влада відомого іспанського курорту Пальма-де-Майорка впровадила нову стратегію для розв'язання проблеми переповненості готелів, спричиненої масовим туризмом. Влада вирішила використати технологічні рішення для усунення давньої проблеми, відомої як "війна шезлонгів".

Незабаром місця на пляжах можна буде забронювати тільки через спеціальний додаток. Як це буде – далі у матеріалі!

Читайте також Барселона підвищить податок для однієї категорії туристів: кому доведеться платити більше

Майорка назавжди покінчить "війну за шезлонги"

У межах новаторського проєкту головні пляжі муніципалітету Сітжес – Кала Естансія, Кан Пере Антоні, Кала Майор і Плайя де Пальма – будуть об'єднані в сучасну інтелектуальну мережу.

Ця мережа буде оснащена Wi-Fi та відеоспостереженням, що революціонізує пляжний досвід для відвідувачів. Крім того, шезлонги можна буде бронювати виключно через спеціальний додаток.

Очікується, що застосунок працюватиме за принципом сервісів із купівлі авіаквитків із вибором конкретного місця, показуючи, які місця зайняті, а які вільні. Запустити цю інноваційну систему мають у 2025 році.

Бронювання можна буде зробити онлайн, незалежно від місця розташування, а ціни будуть прозорі, тож усі туристи матимуть рівні права та умови,

– йдеться у повідомленні.

Нова система дозволить відвідувачам пляжу бронювати певні часові проміжки для свого місця на пляжі. Ця ініціатива має на меті запобігти тому, щоб лежаки не залишалися невикористаними, поки інші не можуть ними користуватися.

Наразі багато людей бронюють лежаки з рушниками рано вранці, а повертаються лише в обід, залишаючи місце невикористаним годинами. Нова система бронювання покликана розв'язати цю проблему та забезпечити справедливий доступ до пляжних зручностей для всіх відвідувачів.