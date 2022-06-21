Паливний туризм до Угорщини: у скільки обійдеться бензин українським водіям в сусідній країні

Паливна криза в Україні місцями спровокувала так званий паливний туризм. Через це в Угорщині стали продавати бензини, дизель чи газ іноземцям значно дорожче.

Зважаючи на те, що уряд Угорщини заморозив тариф на пальне ще в листопаді минулого року, в країні можна заправитися дешевше у порівнянні з іншими європейськими державами. Ціни на бензин приблизно на євро менші, ніж у середньому по Європі.

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Через це до Угорщини ринули іноземні водії, аби зекономити на заправці авто. Так, на АЗС угорського міста Естерґом, що на кордоні зі Словаччиною, почали їздити словаки. Адже літр бензину там коштував 480 форинтів, або 1,30 долара, а не близько 2,1 долара, як у тій же Словаччині.

Тож влада Угорщини запровадила систему подвійного ціноутворення на АЗС країни, за якою автомобілі з іноземними номерами заправляються за ринковими цінами на бензин. Тобто усі іноземці повинні платити за паливо на 70% більше, ніж угорці.

Ціни на бензин А-95 у різних країнах станом на середину червня 2022 року

Австрія 2.03 євро

Азербайджан 0.56 євро

Албанія 2.00 євро

Андорра 1.75 євро

Бельгія 2.08 євро

Білорусь 0.67 євро

Болгарія 1.62 євро

Боснія і Герцоговина 1.64 євро

Велика Британія 2.10 євро

Греція 2.38 євро

Грузія 1.26 євро

Данія 2.52 євро

Латвія 2.03 євро

Естонія 2.10 євро

Ірландія 1.97 євро

Ісландія 2.47 євро

Іспанія 2.05 євро

Італія 1.95 євро

Кіпр 1.77 євро

Литва 2.04 євро

Ліхтенштейн 2.05 євро

Люксембург 1.98 євро

Мальта 1.33 євро

Молдова 1.69 євро

Монако 2.24 євро

Нідерланди 2.34 євро

Німеччина 1.93 євро

Норвегія 2.57 євро

Північна Македонія 1.80 євро

Польща 1.69 євро

Португалія 2.15 євро

Росія 0.86 євро

Румунія 1.68 євро

Сан Марино 1.79 євро

Сербія 1.67 євро

Словаччина 1.88 євро

Словенія 1.54 євро

Туреччина 1.45 євро

Угорщина 1.9 євро

Україна 1.63 євро

Фінляндія 2.51 євро

Франція 2.08 євро

Хорватія 1.82 євро

Чехія 1.90 євро

Чорногорія 1.62 євро

Швейцарія 2.06 євро

Швеція 2.25 євро.

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