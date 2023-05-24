Приватний острів із "Піратів Карибського моря" продається: скільки коштує розкіш
Джерело:New York Post
Неймовірний острів на Багамах, де знімали культовий пригодницький фільм виставили на продаж. Новому власнику райського куточка обіцяють повну приватність.
Багамський острів Літл Пайп Кей виставили на продаж за шалену суму – 100 мільйонів доларів! В цьому райському місці знімались такі голлівудські хіти, як "Пірати Карибського моря" та "Казино Рояль" із серії фільмів про Джеймса Бонда.
Цікаво: Винні росіяни: на Балі хочуть відмовитися від масового туризму аж на 100 років
Острів Літл Пайп Кей вражає своїми пишними джунглями, сніжно-білим піском на пляжах та прозорою водою. Його територія чудово підійде для закритого сімейного відпочинку або вечірок. На приватному острові є 5 розкішних будинків для власників та гостей.
Комфортні вілли для гостей острова/ Фото Engel & Völkers
Також до ваших послуг вертолітний майданчик, спа-центр і величезний панорамний басейн. На узбережжі облаштована пристань для особистих яхт та водних мотоциклів. Але найбільше приватний острів цінують за його конфіденційність. Адже довкола нього розташувалися ще 365 менших островів і всі вони здебільшого безлюдні.
Наче з рекламного ролика: пляжна лінія з блакитною водою і пальмами / Фото Engel & Völkers
Острів є справжньою перлиною та рідкістю на міжнародному ринку нерухомості преміум-класу. Він пропонує неперевершений рівень конфіденційності та широкий спектр унікальних розважальних заходів,
— говорить Колін Лайтборн, представниця компанії, яка займається продажем "зіркового" острова.
Приватний острів Літл Пайп Кей знаходиться на відстані 112 кілометрів від Нассау – столиці Багамських Островів. Його можна не лише купити, а й орендувати. Звісно ж, за шалені гроші – ціна стартує від 75 000 доларів за ніч.