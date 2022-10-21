Особливий вечір для українців у Європі: ONUKA їде з концертними шоу до Варшави та Берліну

Український електро-фольк гурт ONUKA приїде до Варшави й Берліна з концертними шоу. Це будуть особливі вечори для всіх українців та прихильників ONUKA в Європі.

ONUKA їде з концертними шоу до Варшави та Берліну

Виступ у польській столиці відбудеться 14 листопада в клубі Progressia. Концерт у Берліні пройде 15 листопада в легендарному театрі Admiralspalast.

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Останнього разу гурт приїжджав до Варшави в межах європейського туру після участі ONUKA у гранд-фіналі Євробачення у 2017 році. 14 листопада вокалістка гурту не тільки виступить, а і зустрінеться з усіма охочими в Українському домі у Варшаві, розкаже про свій фонд та збере історії українців.

Партнерами цієї зустрічі стануть газета для українців "Наш вибір" та сам Український дім у Варшаві.

, щоб взяти участь в події, необхідно зареєструватися за посиланням

Берлінський концерт гурту відбудеться в культурному центрі міста – у театрі Admiralspalast. За 2 години до концерту у фоє Admiralpalast проходитиме імпровізована фотовиставка "Твоє місто". На ній українці разом із німцями "оживлять" зруйновані міста країни за допомогою кадрів зі своїх телефонів.

Також у фоє встановлять мапу України, де кожен зможе відмітити своє рідне місто.

Зазначається, що інформаційними партнерами берлінської події стануть українська активістська організація у Берліні Vitsche та Посольство України в Німеччині.

ONUKA є амбасадоркою фонду "Це моє місто"

Долучитися до формування експозиції можна за посиланням

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ONUKA стала амбасадоркою благодійного фонду "Це моє місто", який займається адресною допомогою громаді старовинного українського міста Чернігів, рідного для співачки. Тому частину коштів із кожного концерту Ната спрямовує на відновлення архітектури Чернігова та потреби містян.

ONUKA їде з концертами до Варшави та Берліну / Фото пресслужби організаторів

Зараз гурт ONUKA виступає з благодійною метою по всьому світу, зокрема провели міні тур по США, зіграли в Португалії, Франції, Естонії, Румунії та Молдові.