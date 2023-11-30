В одній з європейських країн дозволять роботу магазинів у неділю: для чого це

Швейцарія розглядає можливість дозволити роботу в неділю в міських туристичних місцях. Це означає, що туристи зможуть влаштувати собі шопінг.

Водночас таке рішення пошириться не на всі локації країни. Такий виняток із заборони на роботу в неділю пропонують зробити у містах із населенням понад 60 000 людей.

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У Швейцарії дозволять робочі неділі у туристичних локаціях

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії розпочав переговори щодо можливого впровадження недільної роботи в популярних міських туристичних напрямках.

Згідно з запропонованими правилами, одна з обов'язкових умов – в готелях повинно бути мінімум 50% іноземних гостей.

Пропонується дозволити роботу в неділю у міських туристичних районах, які мають різноманітний вибір готелів, закладів харчування та культурних пам'яток у межах пішої доступності.

У постанові зазначено, що працівники, які постраждали від цієї недільної роботи, повинні мати право на компенсацію, яка виходить за рамки правових вимог,

– зазначається у документі.

Дозвіл стосується і магазинів, які пропонують товари для потреб іноземних туристів, хоча не стосуватиметься правил щодо часу роботи інших магазинів. Тобто, працівники матимуть право виходити на роботу у деяких районах.

У Швейцарії хочуть дозволити робочі неділі у туристичних локаціях / Фото Unsplash

Заклик до такого перегляду правил надійшов від Швейцарського управління туризму ще у 2022 році. Очікується, що позитивне рішення покращить досвід іноземних гостей від відвідування країни.

Швейцарія стимулює українців працевлаштовуватися

Країна хоче, щоб українці активніше шукали роботу і заробляли власні кошти. Тому для них вирішили скасувати обов'язковий дозвіл на працю, який виписує місцева влада.

За статистикою, станом на листопад, у Швейцарії працевлаштований лише кожен п'ятий біженець. Але Федеральна рада збирається наступного року значно збільшити частку тих, хто має роботу. Планують допомогти влаштуватися 20 – 40% українських біженців.