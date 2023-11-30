В одной из европейских стран разрешат работу магазинов в воскресенье: зачем это

Швейцария рассматривает возможность разрешить работу в воскресенье в городских туристических местах. Это значит, что туристы смогут устроить себе шоппинг.

В то же время, такое решение распространится не на все локации страны. Такое исключение из запрета на работу в воскресенье предлагается сделать в городах с населением более 60 000 человек.

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В Швейцарии разрешат рабочие воскресенья в туристических локациях

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии начал переговоры о возможном внедрении воскресной работы в популярных городских туристических направлениях.

Согласно предложенным правилам, одно из обязательных условий – в отелях должно быть минимум 50% иностранных гостей.

Предлагается разрешить работу в воскресенье в городских туристических районах, имеющих широкий выбор гостиниц, заведений питания и культурных достопримечательностей в пределах пешей доступности.

В постановлении указано, что работники, пострадавшие от этой воскресной работы, должны иметь право на компенсацию, выходящую за рамки правовых требований,

– указывается в документе.

Разрешение касается и магазинов, предлагающих товары для нужд иностранных туристов, хотя не будет касаться правил времени работы других магазинов. То есть работники будут иметь право выходить на работу в некоторых районах.

В Швейцарии хотят разрешить рабочие воскресенья в туристических локациях / Фото Unsplash

Призыв к пересмотру правил поступил от Швейцарского управления туризма еще в 2022 году. Ожидается, что положительное решение улучшит опыт иностранных гостей от посещения страны.

Швейцария стимулирует украинцев трудоустраиваться

Страна хочет, чтобы украинцы активнее искали работу и зарабатывали собственные денежные средства. Поэтому для них решили отменить обязательное разрешение на труд, которое выписывают местные власти.

По статистике, по состоянию на ноябрь, в Швейцарии трудоустроен только каждый пятый беженец. Но Федеральный совет собирается в следующем году значительно увеличить долю имеющих работу. Планируется помочь устроиться 20 – 40% украинских беженцев.