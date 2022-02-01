Один із символів Праги почали реконструювати: що відомо

Промисловий палац (Průmyslový palác) у Празькому виставковому центрі вже 130 років вважається одним із символів Праги. 13 років будівля потребувала ремонту, який нарешті відбувається.

Реконструкцію проводить консорціум Společnost Pro Průmyslový Palác на чолі із компанією Metrostav. Роботи будуть завершені у 2024 році.

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Детальніше про реконструкцію Промислового палацу

Нагадуємо, що будівля постраждала від пожежі та урагану. У 2008 році на території Виставкового комплексу в празькому районі Голешовіце сталася велика пожежа, внаслідок якої згоріло все ліве крило Промислового палацу.

З того часу на цьому місці стоїть лише імпровізований білий намет – річ, яка не варта виставок чи інших застосувань і, крім того, виглядає справді негарно,

– зазначає Томаш Хюбл, голова ради директорів Výstaviště Praha, який керує комплексом Промислового палацу.

Він додав, що проєктування та обговорення етапів реконструкції зайняли дуже багато часу. До того ж будівля перебуває під охороною, що теж ускладнило процеси.

Через низки обставин будівельна компанія, яка виконуватиме роботи, була обрана муніципалітетом лише цього літа. Вона побудує точну копію згорілого крила будівлі, яка буде всередині оснащена сучасними технологіями. У лівому крилі будівлі буде створено велику технічну базу для експозицій та місце з роздягальнями та санвузлами для відвідувачів. Крім того, проєктом передбачені нові системи кондиціювання, жалюзі, ліфти та кондиціонери. Для обігріву палацу використовуватимуть спеціальні теплові помпи з глибокими колодязями.

Загалом вартість передбачених робіт становить близько 2,64 мільярда крон.

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