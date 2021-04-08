Очікувана тривалість життя у ЄС зменшилася: чому і на скільки

З 1960 років у Європі спостерігалася тенденція збільшення показників тривалості життя. Однак за останні роки показники очікуваної тривалості життя почали зменшуватися. Спалах пандемії COVID-19 – одна з причин.

Про це свідчать дані Євростату за 2020 рік. Цікаво, що серед чоловіків прогнози менш оптимістичні, ніж серед жінок.

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Показники

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя серед всіх категорій населення було зафіксовано в таких країнах:

Іспанія – мінус 1,6 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Болгарія – мінус 1,5 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Литва – мінус 1,4 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Польща – мінус 1,4 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Румунія – мінус 1,4 року у порівнянні з 2019 роком

Найбільше зниження очікуваної тривалості життя серед чоловіків було зафіксовано в таких країнах:

Болгарія – мінус 1,7 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Латвія – мінус 1,5 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Польща – мінус 1,5 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Іспанія – мінус 1,4 року у порівнянні з 2019 роком

– мінус у порівнянні з 2019 роком Румунія – мінус 1,4 року у порівнянні з 2019 роком

Очікувана тривалість життя чоловіків у Європі зменшилася за час пандемії / Фото Unsplash

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