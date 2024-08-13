Як повідомляє пресслужба перевізника, для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць. Просять мандрівників планувати свої поїздки з урахуванням цих обмежень.

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Обмеження руху поїздів УЗ до Польщі продовжили

Маршрут деяких поїздів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 кілометрів:

№23 Київ – Хелм;

№93/94 Харків – Хелм – Харків;

⁠№120 Хелм – Дніпро.

Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді "Укрзалізниці". Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03;

двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

Укрзалізниця наголосила, що пересадка на станції Дорогуськ буде тимчасовим заходом. Станція здійснюватиме лише узгоджені пересадки між двома поїздами, без можливості пересадки пасажирів на інші види транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

При цьому в "Укрзалізниці" нагадали, що обмеження не стосується поїздів:

⁠№67/68 Київ – Варшава – Київ;

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

⁠№119 Дніпро – Хелм;

⁠ №24 Хелм – Київ.

Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.