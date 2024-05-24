Українцям можна спокійно їхати: ще одна країна в ЄС заборонила в'їзд російським туристам

Норвегія запровадила заборону на в'їзд російських туристів до країни. Нові правила набудуть чинності з 29 травня 2024 року.

Аналогічне рішення ще у вересні 2022 року ухвалили 3 інші країни Європи, які є сусідами з Росією на півночі, – Латвія, Литва та Естонія. Що відомо про рішення Норвегії – далі у матеріалі!

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Норвегія заборонила в'їзд росіянам

У заяві норвезького уряду йдеться про те, що країна запроваджує додаткові обмеження на в'їзд до Норвегії для громадян Росії, які прибувають туди з туристичною метою. Нові правила набувають чинності 29 травня.

Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій Норвегією позиції щодо необхідності спільної з нашими союзниками та партнерами реакції на незаконну агресію Росії проти України,

– каже міністерка юстиції та громадської безпеки Еміліє Енгер Мель.

Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкції, поліція може відмовити у в'їзді. Жорсткість правил поширюється як на тих росіян, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської угоди.

Уточнюють, що в деяких випадках робитимуть винятки, наприклад:

для росіян, які приїжджають у гості до близьких родичів, які проживають у Норвегії (батьків, офіційно зареєстрованого подружжя, фактичного подружжя і дітей);

для росіян, які прибувають з метою роботи або навчання в Норвегії або інших країнах Шенгенської угоди.

Зазначається, що правила видачі віз для громадян РФ було посилено ще навесні 2022 року, після чого видача туристичних віз росіянам здебільшого припинилася. З набуттям чинності нових правил можливості в'їзду в країну для них будуть обмежені додатково.