"Нізащо не повернуся": соло-мандрівниця назвала 5 місць, про які їй хочеться якнайшвидше забути

Мандрівники повертаються з подорожей з широким спектром вражень, причому деякі місця викликають бажання повернутися, тоді як інші хочеться скоріше забути. І все залежить від індивідуальних критеріїв оцінювання кожного туриста.

Тревел-блогерка Andrea BoldBody, відома своїми самостійними пригодами на TikTok, визначила 5 туристичних напрямків, які вона не хотіла б більше відвідувати. Основним питанням, яке турбує її в цих містах, вона назвала безпеку.

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Соло-мандрівниця назвала 5 місць, куди "нізащо не повернеться"

Сан-Сальвадор, Сальвадор

Насильницькі злочини, викрадення автомобілів і пограбування, як і раніше, залишаються величезною проблемою в столиці цієї країни в Центральній Америці. Були окремі напади на туристів, включно з пограбуваннями, викраденням автомобілів і жорстокими нападами.

Саму Андреу мало не викрали двоє чоловіків, які були будівельниками – обидва схопили її за руки і потягли у свою вантажівку. На щастя, поблизу в ресторані люди почули крики і вийшли.

При цьому у Сан-Сальвадорі райони Санта-Елена, Сан-Беніто та Макілішуат мають кращу безпеку, як і більшість великих торговельних центрів.

Кей-Колкер, Беліз

Цей мальовничий карибський острів може похвалитися приголомшливими кораловими рифами і білими піщаними пляжами, але дівчата-туристки нерідко ризикують напоротися там на агресивних чоловіків.

Мені довелося розпорошити перцевий балончик на чоловіка, який буквально торкався до мене, торкався до мене фізично, просто щоб змусити мене зайти до його ресторану,

– поскаржилася Андреа.

Картахена, Колумбія

Колумбійське місто-фортеця Картахена є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одним із найбільших туристичних місць Колумбії. Однак, Андреа стверджує, що вона побачила його в зовсім іншому світлі, подорожуючи наодинці.

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Париж, Франція

Андреа каже, що її двічі намагалися пограбувати в метро французької столиці. Також її попередили про кишенькових злодіїв і порадили не виходити на вулицю вночі самій.

Маніла, Філіппіни

Дівчина каже, що персонал її готелю у фінансовому районі Маніли не дозволяв їй виходити на вулицю, щоб зняти готівку в банкоматі, радив носити більше одягу й уникати носіння майок.