Українські біженці в Польщі зможуть знову отримати допомогу від Німеччини

Програма від німецького уряду Diakonie Katastrophenhilfe знову відновлює виплати для українців у Польщі, які виїхали через війну. Вона передбачає допомогу 710 злотих на заявника та по 610 злотих на кожного члена сім'ї.

Перша фаза проєкту завершилася в січні 2023 року – у фонді надали допомогу 7287 родинам українських біженців. Друга фаза розпочалася в березні 2023 року. Очікується, що фінансову допомогу отримають ще близько 2500 сімей.

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Хто може взяти участь у програмі

Брати учать в програмі можуть українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого та ще не отримували допомоги від інших благодійних організацій. Виплати від польських соціальних установ не враховуються.

Також заявник має потребувати допомоги, тобто не мати регулярного доходу.

Які документи потрібні

PESEL UKR заявника та членів його родини;

документ, що підтверджує дату в’їзду до Польщі;

для людей з інвалідністю або хронічною чи тяжкою хворобою заявника (чи когось із його родини) потрібно надати медичні документи, які це підтверджують.

Як подати заявку

Призначити зустріч. Потрібно записатися на прийом до найближчого до вас центру перевірки через форму за посиланням. Якщо ви не можете прийти особисто через інвалідність або стан здоров’я, зв’яжіться з фондом за номером 800 000 232.

Отримати код. Прийдіть до центру у вибрану дату та час. Там потрібно надати посвідчення особи для перевірки, щоб отримати код.

Подати онлайн-заявку. За допомогою коду можна увійти на сторінку програми та залишити заявку.

Розгляд заявки може тривати до місяця. Про результати повідомлять у SMS-повідомленні. Але організатори наголошують: оскільки ресурси є обмеженими, а подає заявки велика кількість людей, у фонді намагатимуться підтримати найбільш вразливих біженців.