В Німеччині згорів притулок для українських біженців: у поліції підозрюють підпал

На півночі Німеччини спалахнула будівля, де були розміщені українці, які покинули Україну через повномасштабну війну. У поліції не виключають, що пожежу влаштували навмисно.

Інцидент трапився в ніч на 20 жовтня у муніципалітеті Гросс-Стремкендорф, що біля Вісмара. Пожежа спалахнула в притулку для біженців з України, який облаштували в будівлі готельного комплексу Schäfereck.

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Що відомо про пожежу в притулку українців у Німеччині

У цей вечір в будівлі перебувало 17 осіб – 14 громадян України та 3 співробітників Червоного хреста. На щастя, ніхто не постраждав та здоров'ю людей нічого не загрожує.

Згідно з поточною інформацією, всі 14 жителів неушкоджені і були евакуйовані. З трьома співробітниками Червоного хреста теж нічого не сталося,

– йдеться у повідомленні представника німецької комуни.

На місце події прибули майже 120 співробітників екстрених служб. Коли рятувальники приїхали, співробітники готелю та очевидці намагалися гасити полум'я самотужки, використовуючи вогнегасники. Однак вогонь швидко перекинувся на солом'яний дах, в результаті чого від будівлі залишилися лише зовнішні стіни.

Німецька поліція підозрює, що причиною пожежі у притулку для українців став підпал. Ба більше, того ж дня правоохоронці приїжджали до готельного комплексу, через те, що хтось на вхідній табличці намалював свастику.

Виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, я припускаю, що пожежа була влаштована навмисно,

– додав окружний голова Тіно Шоманн.

Місцева прокуратура доручила поліції з'ясувати точну причину пожежі у рамках відкритої кримінальної справи.

Пожежа у притулку для українців в Німеччині