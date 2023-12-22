Німеччина не змушуватиме українців повертатися та воювати: що відомо про заяву

У Німеччині перебуває чи не найбільша кількість українців, і нерідко у мережі з'являються заяви, що країни будуть приймати рішення про примусове повернення українців для військової служби. Але Німеччина заявила, що не робитиме такого.

Німеччина не примушуватиме українців, які там зараз живуть, повертатися до України і воювати. Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

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У Німеччині не змушуватимуть біженців повертатися і воювати

За словами міністра, "проблеми з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які проживають у Німеччині.

Ми не будемо змушувати людей проходити обов’язкову військову службу проти їхньої волі,

– сказав він.

Бушман додав, що конституція передбачає, що громадяни Німеччини не повинні служити в збройних силах проти своєї волі, тому він і не може уявити про примушення людей з інших країн робити це.

Міністр також наголосив, що у ФРН якнайбільшу кількість українських біженців намагаються залучити до роботи, щоб менше людей жили коштом на соціальної допомоги.

Роботодавці в Німеччині підуть на поступки зі знанням мови

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль впевнений, що роботодавцям варто наймати на роботу українців, які ще не встигли досконало вивчити німецьку мову. Достатньо лише базових знань.

Тепер німці змінюють підхід до економічної інтеграції біженців з України. Вивчення мови і підвищення кваліфікації відходить на другий план, адже працевлаштування має відбуватися прискорено.

Тому мовний бар'єр більше не буде перепоною для залучення українських біженців до роботи. Для цього в Німеччині запускається ініціатива JobTurbo. Детальніше про її принципи – читайте за посиланням!

У Німеччині можуть скоротити виплати тим, хто не виходить на роботу

Українці в Німеччині отримують доволі високі виплати. Тому багато з них залишаються у країні, користуючись допомогою з безробіття без особливого бажання працевлаштовуватись. Але ситуація може змінитися.

Деякі німецькі політики вважають за потрібне зменшити виплати для тих біженців, які не хочуть виходити на роботу. Наприклад, голова фракції ХДС у Бундестазі Олександр Добриндт переконаний, що система виплат для українців є неправильною. Він наголошує, що багато з них надають перевагу соцвиплатам, а могли б працювати на німецьку економіку.

Тому для тих українців, які будуть ігнорувати візити до центру зайнятості й не старатися знайти роботу, виплати можуть зменшити на 30%.