Таких лише декілька у світі: у Німеччині відрили особливу вакансію мрії

У Німеччині вперше за багато років відкрили вакансію наглядача маяка. Романтична професія привабила рекордну кількість людей. Свої резюме надіслали понад тисячу людей.

Роботу мрії пропонують на острові Вангероге, розташованому у Нижній Саксонії. Маяк – дуже загадковий та старовинний. За даними німецьких ЗМІ, його збудували ще у ХІХ столітті, повідомляє Закордон 24.

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Наразі історія маяка вже завершена. У 2024 його використовують виключно з туристичною метою. Зокрема, для пар, які хочуть одружитися, обладнали спеціальний зал. Окрім того, для мандрівників облаштували оглядовий майданчик.

Які вимоги до кандидата і кого обрали

Подати резюме на вакансію мрії міг кожен охочий. Головною вимогою була хороша фізична форма. Це – не забаганки, оскільки новому наглядачу маяка доведеться декілька разів на день долати 160+ сходинок.

Серед професійних обов'язків нового наглядача маяка:

продаж квитків та сувенірів;

супроводження туристів;

прибирання на території маяка;

догляд за місцевим садом.

Мешкати на території маяка – заборонено. Новий доглядач отримає кімнату у будинку на території острова. Наразі там мешкають близько 1000 людей.

Зарплата наглядача маяка – 2500 євро (понад 100 тисяч гривень). Конкурс тривав 3 місяці. За цей час надійшло понад 1000 заявок. Загалом на співбесіду запросили 45 людей. Щасливчика вже обрали. Ним став Деніел Йоххайм. Він розпочне працювати вже з 1 червня. Згодом на територію острова переїдуть його дружина та діти.