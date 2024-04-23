Деякі райони Німеччини відмовляються приймати українців: яка причина

У Німеччині постійний приплив мігрантів залишається нагальною проблемою. Адже це створює значні виклики для місцевої влади, яка намагається впоратися з непередбачуваним зростанням населення.

Останнім часом інтеграція новоприбулих біженців викликає труднощі, що призводить до зростаючого небажання приймати нових біженців. Райнхард Загер, президент Німецької асоціації районів (DLT), попередив про обмежені можливості розміщення українських біженців.

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У Німеччині не хочуть приймати українських біженців

У деяких районах і муніципалітетах по всій країні перенаселеність – це спонукає місцеву владу менш охоче приймати біженців з України.

Кілька районів і муніципалітетів переповнені через постійну та нелегальну міграцію. Інтеграція всіх людей стає все більш неможливою. Проблеми на місцях лише зростають,

– відзначив президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер.

У зв'язку з цим райони вже не бажають приймати біженців з України. Крім того, політик запропонував "забезпечення безпечного житла на заході України".

Відомо, що Німеччина надає притулок понад 1,2 мільйона українців. Наприклад, лише в землі Баден-Вюртемберг проживає у двічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Деякі райони Німеччини не хочуть приймати українців / Фото Unsplash

У Німеччині хочуть змінити правила працевлаштування біженців

Асоціація німецьких міст і муніципалітетів виступила за покращення умов для полегшення інтеграції українських біженців. Нововведення стосується працевлаштування.

Зокрема, це включає пропозицію дозволити біженцям розпочати роботу без обов'язкового проходження курсів німецької мови та інтеграції.