У Німеччині дефіцит кадрів: які робочі місця найбільше потребують фахівців

Німеччина відома хорошими умовами праці й багато людей обирають саме її для працевлаштування, але наразі вона стикається із браком фахівців у різних галузях. Майже 2 мільйони спеціалістів потрібні по всій країні.

У ФРН шукають не лише так званих працівників "робочої сили", а й тих, хто кваліфікований у сферах IT та інженерії. Представників яких професій найбільше шукають на роботу – читайте далі у матеріалі.

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Які вимоги до найбільш потрібних фахівців

У Німеччині особливо мають попит спеціалісти таких професій:

інженери;

професійні доглядальники;

IT-спеціалісти;

водії вантажівок;

майстри.

Зокрема, шукають багато інженерів у галузі автоматизації, архітектури, автомобільної промисловості, відновлювальної енергетики, захисту навколишнього середовища та штучного інтелекту.

Для того, щоб влаштуватися на роботу, треба мати офіційно визнаний іноземний диплом. При цьому знання німецької мови не вимагається. Зарплата починається в середньому від 4 400 євро на місяць (після відрахувань приблизно 2 800 євро).

Сьогодні на ринку праці спостерігається значний попит на водіїв вантажівок. Потенційні кандидати повинні мати водійське посвідчення, видане країною ЄС або Європейської економічної зони, а також скласти спеціальний тест (базова кваліфікація). Також необхідним є знання німецької мови на рівні B1. Середньомісячна заробітна плата водія вантажівки становить близько 2 700 євро, а після сплати податків – 1 870 євро.

ІТ-фахівці можуть отримати роботу в галузі розробки програмного забезпечення, управління додатками та кібербезпеки, маючи щонайменше 3 роки відповідного досвіду роботи в галузі та володіючи німецькою мовою на рівні не нижче B1. ІТ-фахівці можуть розраховувати на середньомісячну зарплату в 6 000 євро, що становить приблизно 3 600 євро після відрахувань. Це дохід вище середнього.

У Німеччині брак IT-фахівців / Фото Pexels

Також у країні існує високий попит на професійних доглядальниць. Потенційні кандидати повинні мати професійну кваліфікацію, еквівалентну 3-річній німецькій програмі. Або ж кандидати можуть пройти оцінювальний тест чи адаптаційний курс, щоб продемонструвати свої теоретичні та практичні знання в цій галузі.

Ще є вимога знання німецької на рівні мінімум B1, бо треба буде спілкуватися із пацієнтами. Для того, щоб працювати професійним доглядальником, необхідна довідка від німецького лікаря – він має дати підтвердження. Початкова заробітна плата на цій посаді становить приблизно 2 500 євро, а після відрахувань залишається 1 750 євро.

Крім того, у Німеччині шукають:

металургів,

сантехніків,

працівників бетонних і сталевих конструкцій,

мулярів,

паркетників,

інженерів-електриків,

прибиральників будівель.

У цих сферах можна заробляти приблизно 3 000 євро на місяць (2 000 євро після відрахувань).

Які робочі місця у Німеччині найбільше потребують фахівців / Фото Unsplash

Деякі райони Німеччини не хочуть приймати українців

У Німеччині постійний приплив мігрантів залишається нагальною проблемою. Адже це створює значні виклики для місцевої влади, яка намагається впоратися з непередбачуваним зростанням населення.

Останнім часом інтеграція новоприбулих біженців викликає труднощі, що призводить до зростаючого небажання приймати нових біженців. Існують обмежені можливості розміщення українських біженців.