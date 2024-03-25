В Німеччині українських чоловіків-біженців можуть позбавити виплат: кого це стосується

Чоловіки призовного віку, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, можуть зіштовхнутися з проблемою грошової підтримки у Німеччині. В країні розглядають варіант щодо припинення виплат певній категорії.

З відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії "Християнський демократичний союз" Флоріан Хан. Що про це відомо – далі у матеріалі.

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Німеччина може позбавити виплат українських чоловіків-біженців

У січні Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що в Німеччині наразі проживає 209 842 чоловіків призовного віку з України. Це викликало заклики в Бундестазі розглянути можливість припинення виплат українським чоловікам, які мають статус біженця.

У нещодавній заяві Хан висловив занепокоєння з приводу фінансової підтримки, яку німецький уряд надає українським біженцям. Він припускає, що це може додає їм стимулу уникати захищати свою країну від російського вторгнення.

Сигнальний ефект для українців буде поганим, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту,

— сказав Хан.

У той час як деякі депутати, як, наприклад, Хан, підтримують цей захід, інші, зокрема Олександр Мюллер з "Вільної демократичної партії", виступають проти. Мюллер вважає, що всі українські біженці повинні мати право проживати в Німеччині й отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього віку чи статі.



Чоловіків-біженців з України можуть позбавити виплат у Німеччині / Фото Unsplash

У Федеральному міністерстві праці й соціальних питань наголошують, що право на грошову підтримку мають ті біженці, хто має право на проживання та не може заробляти на життя. Втім, вони зобов'язані координувати з центром зайнятості для інтеграції у роботу.

Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у Польщі було продовжено до 30 червня 2024 року. При цьому значній кількості біженців гарантоване право залишатися у країні на довший час. Які терміни легального перебування для різних категорій українців – читайте за посиланням!