У Празі сьогодні відбудеться "Ніч костелів": як українцям здійснити свої тревел-мрії

Прага – одна з найзагадковіших столиць Європи. І цієї ночі – з 7 на 8 червня – вона готова прочинити двері й показати свої найбільші таємниці. У місті стартує довгоочікувана "Ніч костелів".

"Ніч костелів" – одна з улюблених подій для місцевих жителів та гостей Праги. Окрім того, захід поширюється на всю територію Чехії.

Зверніть увагу Італія кипить від обурення: турист розписався на стіні давньоримського будинку біля Помпеїв

Які можливості туристам дає "Ніч костелів"

Загалом безплатно можна буде відвідати 1800 святинь. Лише у Празі – понад 140. Зокрема, мовиться про легендарний Собор Святого Віта, де зберігаються головні скарби польської корони. Окрім того, свої двері перед мандрівниками відчинять:

Костел Божої Матері перед Тином;

Собор святих Петра та Павла на Вишеграді;

Храм святої Людмили.

Наголошують, що цьогоріч туристи зможуть побачити частини святинь, які зазвичай приховані від погляду сторонніх. Мовиться, наприклад, про ризниці, дзвіниці, крипти, сади тощо.



Святині Праги – величні окраси міста / Unsplash

Варто зауважити, що "Ніч костелів" – не лише про відвідування святинь наодинці або у компанії друзів. Для всіх охочих підготували різноманітну культурну програму. Туристів та місцевих жителів чекають різноманітні вистави, лекції, екскурсії, музичні виступи, майстер-класи тощо. Головна мета – через призму культури ознайомити людей з релігійними традиціями Чехії.