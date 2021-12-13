Нелегально давали роботу українцям: викрито незаконні дії транспортної компанії у Польщі

Прикордонники Карпатського відділу завершили перевірку транспортного підприємства в Ново-Сонцькому повіті. Було з'ясовано, що п'ятьох українців польська компанія працевлаштувала з суттєвими порушенням законодавчих норм.

Обов'язки чотирьох громадян України, яким надали роботу, не відповідали умовам, прописаним у договорі. П'ятий українець не лише працював, а й перебував у Польщі нелегально.

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Детальніше про те, як польська транспортна компанія нелегально працевлаштовувала українців

Окрім того, що договори для працівників з України мали безліч невідповідностей, через що працю не можна було вважати офіційною, правоохоронці виявили ще 20 фактів порушень, коли роботодавець не повідомив управління праці про початок роботи іноземцем.

За численні правопорушення роботодавця покарають штрафами. Так, нелегальне наймання працівників у Польщі карається штрафом від 10 до 30 тисяч злотих. За відсутнє інформування також передбачені значні фінансові стягнення.

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