Найзабрудненіші міста Польщі

Відтак, Нова Руда цьогоріч посіла перше місце у Польщі по рівню смогу. Це місто перемогло в усіх трьох категоріях – найвища концентрація пилу PM10, найвища концентрація бензопірену та кількість днів смогу. Відразу за Новою Рудою розташовані Новий Тарг і Сууха-Бескиидзька.

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Ба більше, до списку рекордсменів по рівню смогу увійшли три польські оздоровниці – Рабка-Здруй (Малопольське воєводство), Щавно-Здруй (Нижньосілезьке воєводство) і Ґочалковіце-Здруй (Сілезьке воєводство).

До слова! У 2021 році Новий Тарг посів перше місце в рейтингу. Тоді казали, що це, мабуть, найбільш забруднене місто не лише в Польщі, а й у всьому Євросоюзі.

Смог панує в невеликих містах

У перелік населених пунктів, які забруднені смогом, не потрапили великі міста – у рейтингу переважають малі та середні міста, є кілька сіл. Кілька років тому до рейтингу потрапив Краків, але після того, як у столиці Малопольщі було введено заборону на спалювання вугілля та деревини, повітря значно покращилося.

Набагато гірше у лідерів по рівню смогу – у всіх містах рейтингу повітря було непридатним для дихання по два – три місяці на рік.