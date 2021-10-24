Найгірші вакансії для трудових мігрантів: добірка від експертки з працевлаштування

Українці вирушають на роботу за кордон з надією отримати кращу зарплату, більші перспективи та корисний досвід. Однак, деякі види робіт викликають справжнє розчарування. Жахливі санітарні умови та небезпечні навантаження – це те, що нерідко ховається за оголошеннями про роботу за кордоном.

Про галузі, у яких працювати складно, розповіла Руслана Бровчук, експертка компанії "Перша Віза". Вона назвала чотири види робіт, де умови праці є найгіршими.

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Польові роботи

Сільськогосподарські роботи по збиранню врожаю є одними з найважчих. Виконувати такі види робіт можуть лише люди з міцним здоров'ям та фізичною витримкою. До того ж часто заробіток трудового мігранта залежить не від відпрацьованих годин, а від виробітку. Через це люди можуть отримувати невелику зарплату за свою важку працю.

Також варто підкреслити те, що польові роботи виконуються просто неба, тому багато залежить від погодних умов. Дощ, спека, вітер – ці та інші чинники можуть впливати на здоров'я виконавців.

Не можна оминути й той факт, що врожай обробляється різними хімікатами від шкідників. Тож у людей часто розвиваються алергічні реакції.

Польові роботи є надзвичайно складними / Фото Unsplash

Робота на птахофабриці

Така робота важка не лише фізично, а й психологічно. На птахофермах завжди відчувається різкий запах, присутня антисанітарія. Люди, які готують м'ясо до пакування, повинні дуже швидко розчленовувати птицю та вибирати нутрощі. Подібна діяльність направду виснажує.

Це підтверджують слова Аліни Мох, яка працювала на птахофабриці у 2020 році майже три місяці. Українка розповіла, що ледь могла стояти на кінцевій перевірці, бо її закачувало від кількості курей на конвеєрі, які майоріли перед очима. Згадала Аліна й про жахливий запах, а також про те, що годували працівників лише раз на день. На думку Аліни, робота на птахофабриці потребує доброї механіки рук і гарної реакції.

Найприємніше було працювати з очищенням пупків від жовтої плівки. Там все спокійно, не було метушні. Люди, які тільки почали працювати, зазвичай тримаються до двох тижнів. Загалом, це командна робота: один має відпрацьовувати роботу іншого, бо штраф отримують всі,

– ділиться Аліна Мох.

На птахофабриці важко працювати фізично та морально / Фото Unsplash

Сортування пластикових виробів

Сортування пластику – теж робота не з легких. Вироби привозять зі сміттєзвалищ, їх потрібно перебирати вручну, щоб відокремити пластикові речі в спеціальні контейнери. На заводах завжди присутній характерний запах відходів та низький рівень санітарії.

Роботодавці не завжди видають маски та рукавички, тому можна поранитись чи підхопити інфекцію. А реальні умови праці нерідко приховують від кандидатів.

Сортування пластикових виробів є важкою роботою / Фото Unsplash

Сортування вживаного одягу

Головна небезпека такої роботи полягає в обробці одягу сильними хімічними речовинами. Більшість таких робіт здійснюється на складах, які майже не провітрюються. Тому в багатьох людей вже після перших тижнів праці можуть початися алергічні реакції на шкірі, запаморочення, нудота чи проблеми з диханням. Адже, знову ж таки, не всі роботодавці забезпечують персонал засобами захисту.

Люди, які сортують вживаний одяг, ризикують отримати алергічні реакції / Фото Unsplash