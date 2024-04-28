У французькій бібліотеці знайшли смертельно небезпечні книги

Здавалося б, що бути книголюбом – одне з найбезпечніших захоплень. Однак не завжди. У національній бібліотеці Франції виявили книги, читання яких могло б стати смертельним.

Чотири "смертельні книги" виявили навесні 2024 року. Усе тому, що їхні палітурки – оброблені миш'яком. І мовиться тут не про сучасну спробу організувати злочин. Насправді у всьому "винні" вікторіанські видавці.

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Історія смертельних книг почалася о XIX столітті. Їх надрукували на території Великої Британії. Родзинкою книг стали смарагдові палітурки. Саме через них миш'як і потрапив на книги. Вочевидь, тоді видавці думали, що краса палітурок вимагає жертв у прямому сенсі цього слова.

Через смарагдовий колір користувачі мережі вже жартують, що дослідники натрапили на унікальні фоліанти з бібліотеки лорда Волдеморта.

Наразі книги довелося помістити на карантин.

Ми помістили ці роботи на карантин, і зовнішня лабораторія проаналізує їх, щоб оцінити, скільки миш'яку міститься в кожному томі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, перевірка чекає й інші старовинні книги з бібліотеки. Користувачі мережі наголошують, що це все схоже на зав'язку для містичної книги або фільму.