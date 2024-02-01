Гігантські ведмеді, льодовики та марафон: у National Geographic обрали найкращі подорожі 2024
Джерело:National Geographic
Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.
Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.
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Спойлер: варіанти настільки різноманітні, що кожен знайде собі щось до смаку. У National Geographic зізналися: цьогоріч доклали максимум зусиль, аби зробити список максимально яскравим. Команді допомагали світові фотографи та дослідники.
Які локації події варто додати до свого списку must visit, читайте далі.
20 найкращих мандрівок у 2024
У National Geographic вже наголосили: для мандрівників 2024 має стати роком виходу з зони туристичного комфорту. Настав час рухатися далі – до особливого, загадкового та незвіданого.
Зокрема, рекомендують:
- помилуватися бурими кадьяцькими ведмедями (справжні гіганти навіть серед своїх найближчих родичів) на Алясці;
- вирушити верхи на коні досліджувати Африку;
- пробігти марафон у Парижі;
- скуштувати місцеву кухню у Таїланді.
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Щоб відчути справжнє мандрівниче щастя у 2024, варто:
- вирушити на кінне сафарі у Кеннії;
- пробігти олімпійський марафон у Парижі;
- відвідати екскурсію об'єктами ЮНЕСКО на лижах у Грузії;
- спостерігати за ведмедями в Національному парку Катмай на Алясці;
- насолодитися живою музикою в Кіото, Японія;
- вирушити у круїз річкою Магдалена у Колумбії;
- проїхати шосе 66 Нью-Мексіко;
- дослідити стародавні наскельні малюнки в Алжирі;
- зануритися з акулами біля берегів Австралії;
- зійти на вулкан у Панамі;
- помилуватися повним сонячним затемненням у Ніагарському водоспаді;
- вирушити у похід льодовиком в Чилі;
- дослідити археологічні пам'ятки Менорки;
- покататися класичними рейками в Шотландії;
- потішити свої смакові рецептори в Ісані, Таїланд;
- прогулятися чайною стежкою Шрі-Ланки;
- сходити до галереї Сан-Паулу, Бразилія;
- сплавитися порогами у Західній Вірджинії;
- вирушити за антикваріатом до долини Гудзона;
- заснути на воді на острові Тофіно, Британська Колумбія.