Гігантські ведмеді, льодовики та марафон: у National Geographic обрали найкращі подорожі 2024

1 лютого 2024, 11:15
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Джерело:

National Geographic

Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.

Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.

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Спойлер: варіанти настільки різноманітні, що кожен знайде собі щось до смаку. У National Geographic зізналися: цьогоріч доклали максимум зусиль, аби зробити список максимально яскравим. Команді допомагали світові фотографи та дослідники.

Які локації події варто додати до свого списку must visit, читайте далі.

20 найкращих мандрівок у 2024

У National Geographic вже наголосили: для мандрівників 2024 має стати роком виходу з зони туристичного комфорту. Настав час рухатися далі – до особливого, загадкового та незвіданого.

Зокрема, рекомендують:

  • помилуватися бурими кадьяцькими ведмедями (справжні гіганти навіть серед своїх найближчих родичів) на Алясці;
  • вирушити верхи на коні досліджувати Африку;
  • пробігти марафон у Парижі;
  • скуштувати місцеву кухню у Таїланді.

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Щоб відчути справжнє мандрівниче щастя у 2024, варто:

  • вирушити на кінне сафарі у Кеннії;
  • пробігти олімпійський марафон у Парижі;
  • відвідати екскурсію об'єктами ЮНЕСКО на лижах у Грузії;
  • спостерігати за ведмедями в Національному парку Катмай на Алясці;
  • насолодитися живою музикою в Кіото, Японія;
  • вирушити у круїз річкою Магдалена у Колумбії;
  • проїхати шосе 66 Нью-Мексіко;
  • дослідити стародавні наскельні малюнки в Алжирі;
  • зануритися з акулами біля берегів Австралії;
  • зійти на вулкан у Панамі;
  • помилуватися повним сонячним затемненням у Ніагарському водоспаді;
  • вирушити у похід льодовиком в Чилі;
  • дослідити археологічні пам'ятки Менорки;
  • покататися класичними рейками в Шотландії;
  • потішити свої смакові рецептори в Ісані, Таїланд;
  • прогулятися чайною стежкою Шрі-Ланки;
  • сходити до галереї Сан-Паулу, Бразилія;
  • сплавитися порогами у Західній Вірджинії;
  • вирушити за антикваріатом до долини Гудзона;
  • заснути на воді на острові Тофіно, Британська Колумбія.
Автор: Мар'яна Бекало