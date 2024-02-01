Гігантські ведмеді, льодовики та марафон: у National Geographic обрали найкращі подорожі 2024

Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.

Весна – все ближче, отже час пакувати валізки й вирушати за новими емоціями. Тим більше, що у National Geographic вже назвали 20 найкращих мандрівок у 2024 році.

Зверніть увагу Туристам та просто іноземцям тут завжди раді: названо найбільш гостинні місця у світі в 2024-му

Спойлер: варіанти настільки різноманітні, що кожен знайде собі щось до смаку. У National Geographic зізналися: цьогоріч доклали максимум зусиль, аби зробити список максимально яскравим. Команді допомагали світові фотографи та дослідники.

Які локації події варто додати до свого списку must visit, читайте далі.

20 найкращих мандрівок у 2024

У National Geographic вже наголосили: для мандрівників 2024 має стати роком виходу з зони туристичного комфорту. Настав час рухатися далі – до особливого, загадкового та незвіданого.

Зокрема, рекомендують:

помилуватися бурими кадьяцькими ведмедями (справжні гіганти навіть серед своїх найближчих родичів) на Алясці;

вирушити верхи на коні досліджувати Африку;

пробігти марафон у Парижі;

скуштувати місцеву кухню у Таїланді.

20 головних вражень року від National Geographic – повний список

Щоб відчути справжнє мандрівниче щастя у 2024, варто: