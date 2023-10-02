Чому не можна аплодувати після посадки літака: пояснює експерт з етикету

Оплески після приземлення літака є недоречними. Експерт з етикету пояснив нюанси: чому не варто аплодувати на борту та звідки взялась ця "‎традиція".

Чи думали ви колись, чому пасажири плескають після посадки літака? Логічно, що це своєрідна подяка пілоту та команді за їхню роботу. Але чи потрібно це робити за етикетом – читайте далі.

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Хто придумав аплодувати пілотам

Вперше пілотам почали плескати в Сполучених Штатах. Офіційно перший такий випадок відбувся у 1948 році. Тоді рейс перевізника American Airlines сів у Огайо після того, як у літака відмовили шасі. Пілотам вдалось посадити літак без жертв і травмованих. Вважають, що це був перший випадок, коли пасажири з вдячністю аплодували пілотам.

Зараз люди, які аплодують після приземлення, так виражають свою вдячність пілотам та екіпажу, адже вони безпечно доставили їх до місця призначення. Також після довгого перельоту пасажири можуть відчувати радість і полегшення, тому плескають у долоні.

А як за правилами етикету?

Експерт з етикету Джо Брайант переконаний, що пасажири літаків постійно роблять декілька речей, які можуть дратувати. Він вважає, що оплески пілотам є грубістю.

Оплески не обов'язкові після приземлення і є грубістю по щодо пілотів. Якщо приземлення вдале, оплески викликають здивування у пілотів. Якщо літак приземлився не надто вдало, оплески будуть образливо-саркастичними,

– запевнив експерт.

Деякі бортпровідники та пілоти зізнаються, що оплески на борту є зайвими. Мовляв, не потрібно аплодувати пілоту за те, що він просто виконав свою роботу і доставив вас із пункту А до пункту Б.

Наостанок додамо, що навіть якщо ви обожнюєте плескати в долоні після приземлення, знайте, що пілоти найімовірніше вас не чують у своїй герметичній кабіні. Тому про вашу "‎подяку" вони можуть не дізнатися через звукоізоляцію.