Почему нельзя аплодировать после посадки самолета: объясняет эксперт по этикету

Аплодисменты после приземления самолета неуместны. Эксперт по этикету объяснил нюансы: почему не стоит аплодировать на борту и откуда взялась эта "традиция".

Думали ли вы когда-нибудь, почему пассажиры хлопают после посадки самолета? Логично, что это своеобразная благодарность пилоту и команде за их работу. Но нужно ли это делать по этикету – читайте дальше.

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Кто придумал аплодировать пилотам

Впервые пилотам начали хлопать в Соединенных Штатах. Официально первый подобный случай произошел в 1948 году. Тогда рейс перевозчика American Airlines сел в Огайо после того, как у самолета отказали шасси. Пилотам удалось посадить самолет без жертв и травмированных. Считается, что это был первый случай, когда пассажиры с благодарностью аплодировали пилотам.

Сейчас хлопающие после приземления люди так выражают свою благодарность пилотам и экипажу, ведь они безопасно доставили их к месту назначения. Также после долгого перелета пассажиры могут испытывать радость и облегчение, поэтому хлопают в ладоши.

А как по правилам этикета?

Эксперт по этикету Джо Брайант убежден, что пассажиры самолетов постоянно делают несколько раздражающих вещей. Он считает, что аплодисменты пилотам являются грубостью.

Аплодисменты не обязательны после приземления и являются грубостью по отношению к пилотам. Если приземление удачное, аплодисменты вызывают недоумение у пилотов. Если самолет приземлился не слишком удачно, аплодисменты будут оскорбительно-саркастическими,

– заверил эксперт.

Некоторые бортпроводники и пилоты признаются, что аплодисменты на борту лишние. Мол, не нужно аплодировать пилоту за то, что он просто проделал свою работу и доставил вас из пункта А в пункт Б.

Напоследок добавим, что даже если вы обожаете хлопать в ладоши после приземления, знайте, что пилоты, скорее всего, вас не слышат в своей герметичной кабине. Поэтому о вашей "благодарности" они могут не узнать из-за звукоизоляции.