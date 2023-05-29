Молдова на 2 дні скасує авіарейси і міжнародні потяги: в чому причина

Під час саміту Європейської політичної спільноти, який почнеться 1 червня, над країною буде закритий повітряний простір. Також не курсуватимуть деякі міжнародні потяги.

Європейський саміт в Молдові триватиме 1 та 2 червня. Правоохоронці країни попереджають про значні транспортні обмеження на 2 дні. Чи будуть скасовані всі рейси і як будуть курсувати потяги – дізнаєтесь в матеріалі.

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Скасування рейсів

Повітряний простір Молдови буде повністю закритий з 00:00 1 червня до 7:00 ранку 2 червня. Скасовуються польоти усіх цивільних літаків, за винятком суден офіційних осіб.

Для цивільних безпілотників заборона на польоти діятиме в період з 00:00 31 травня до 7:00 ранку 2 червня.

Громадян у ці кілька днів також закликають уникати користування прилеглими до аеропорту Кишинева дорогами.

Рух потягів

31 травня і 1 червня рух потягів за маршрутами "Кишинів-Ясси" і "Кишинів-Бендери-3" буде призупинено. Однак потяги за маршрутами "Кишинів-Бухарест" і "Кишинів-Унгени" курсуватимуть за звичайним розкладом.

Потяг "Кишинів-Київ" також ходитиме за звичним графіком (відправлення з Кишинева по парних днях, а з України – по непарних).

1 червня у Молдові відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Це масштабний захід, на який запрошені близько 50 офіційних делегацій. До Молдови в цей день прибудуть лідери європейських держав, голови урядів та високопосадовці Європейського союзу. Тому правоохоронці Молдови запроваджують безпрецендентні заходи безпеки.