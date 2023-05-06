Стамбул – у рейтингу найпопулярніших туристичних міст: які локації не можна пропустити

Турецький Стамбул справедливо називають містом контрастів. Саме завдяки цій різноманітності місто на Босфорі так полюбляють туристи.

Видання Travelofpass включило Стамбул до рейтингу найпоширеніших туристичних напрямків цього літа. Також столиця Туреччини увійшла до переліку найпопулярніших європейських локацій, які обирають американські туристи, зазначає Закордон 24.

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За що мандрівники так люблять Стамбул і які круті місця потрібно обов'язково побачити в європейській та азійській частинах міста – дізнавайтесь у матеріалі.

Що варто побачити у Стамбулі

1. Протока Босфор

Складно навіть обрати, коли краще сюди приходити – вдень чи на заході сонця. Мальовничі види на протоку, яка бачила не одну історичну битву, захоплюють у будь-який час доби. Вдень радимо прогулятися через міст з галасливими рибалками, які вихваляються своїм виловом. Також завітайте на відкриту терасу в кафе під мостом та спробуйте традиційний балик-екмек (риба у хлібі – "зірка" турецької вуличної їжі). На завершення можна погодувати нахабних чайок, від яких тут немає відбою.

А на заході сонця беріть квиток на пором і насолоджуйтесь переправою на інший берег Стамбула. Повірте, ви не пожалкуєте, якщо побачите місто з води у вечірніх вогнях.



Вид на Стамбул з порома / Фото Raisky.travel

Як знайти: Eminönü Rüstem Paşa, 34116 Fatih (İstanbul)

2. Блакитна Мечеть

Блакитна Мечеть – це без перебільшення один із головних символів Стамбула. Вона надзвичайно популярна і відкрита для туристів. Побудована за наказом султана Ахмета І, мечеть є унікальною, адже у неї не 4 мінарети, а 6. За легендою, це помилка архітектора, яка згодом стала "родзинкою" будівлі.

Свою назву Блакитна Мечеть отримала завдяки декоруванню: використано унікальні блакитні та білі керамічні плитки ручної роботи. Відвідайте храм і отримаєте естетичне задоволення і надзвичайний душевний спокій.

Пам'ятайте, що жінкам у мечеть можна заходити лише із покритою головою. Також при вході вас попросять зняти взуття. Під час намазу (молитви) у мечеть заходити заборонено.



Шість мінаретів блакитної мечеті / Фото Cultural Places

Як знайти: Sultan Ahmet, Atmeydanı Cd. No:7, 34122 Fatih (İstanbul)

3. Ая-Софія

Місце, де ви відчуєте 1500-річну історію і будете вражені чудовою архітектурою. Тут, як і у всьому Стамбулі, ви осягнете надзвичайне поєднання контрастів – у храмі зійшлися християнська та ісламська історії.

Ая-Софія є одним із найпопулярніших визначних місць Стамбула і символом "золотої доби" Візантійської імперії. Зараз храм є мечеттю для мусульман, але відкритий для представників всіх релігій. Вас вразить його величезний купол і унікальні золоті мозаїки та ікони.

Не лякайтеся черги та натовпу туристів біля входу. Доведеться трішки зачекати, але ви однозначно не пошкодуєте, що побували в місці з тисячолітньою історією.



Ая-Софія – символ "золотої доби" Візантії / Фото yedikapitour.com

Як знайти: Sultan Ahmet Mahallesi, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih (İstanbul)

4. Палац Долмабахче

Це офіційна резиденція турецького прем'єр-міністра, яка об'єднує розкішний палац та не менш прекрасну територію довкола. Долмабахче прикрашає європейський берег Босфору своєю бароковою архітектурою. До 1938 року тут проживали турецькі правителі. Заплануйте на поїздку сюди не менше 2 годин, щоб вдосталь погуляти мальовничим парком біля води та зайти в розкішні зали палацу.

Маленька порада: зробіть фото на фоні величних колон та воріт на території, адже в приміщенні фотографувати не дозволено.



Розкішний палац Долмабахче / Фото Іstanbul Tourist Information

Де знайти: Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Cd., 34357 Beşiktaş

5. Барвистий район Балат

Це однозначно найяскравіше місце на південному березі Стамбула. Мальовничий Балат – один із найстаріших районів міста з барвистими вузенькими вуличками і різнокольоровими будинками та кафе. Це мультикультурний район, де проживають грецькі та єврейські родини. Тут часом забуваєш, що ти у Туреччині. Радимо не прокладати конкретний маршрут, а просто гуляти вуличками Балата.

Обов'язково зробіть фото біля яскравих будиночків на вулиці Merdivenli Ykş. Її назва перекладається як "схил зі сходами". Ця вулиця розташована буквально під крутим кутом, тому знімки вийдуть дуже ефектними. Тільки не забудьте зручне взуття!



Вулиця "під кутом" в районі Балат/ Фото Flickr

Як знайти: Balat, Merdivenli Ykş., 34087 Fatih/İstanbul

6. Ринок у районі Кадикьой

І наостанок – непопулярна туристична локація "для своїх". Кадикьой – великий, багатонаціональний район в азійській частині Стамбула. Тут запросто можна провести цілий день, але ми зосередимось на місцевому ринку.

У цій локації майже немає туристів і ціни набагато нижчі, ніж на людному Гранд-Базарі. Аромати спецій і кави приведуть вас на вуличний ринок, де ви поринете в атмосферу пікантного Сходу. Що купувати? Свіжі фрукти, овочі та рибу. Саме рибу – обов'язково! Від солодощів тут також неможливо відмовитись. Чудовим подарунком для близьких зі Стамбула буде набір із пахлави та лукуму або ароматні спеції. Але будьте пильними, рахуйте решту та стежте за гаманцем!



Ринок у районі Кадикьой / Фото The Washington Post

Як знайти: біля станції метро Kadıköy

Стамбул був і залишається надзвичайно популярним туристичним напрямком. Тут гармонійно поєднались велич східної історії та ритм сучасного західного міста. І саме це приваблює мандрівників з усього світу. Тож будьте готові до черг на популярних туристичних об'єктах і натовпу у центральних історичних районах, як-от Султанахмет.

Але з іншого боку, Стамбул – це місто, де кожен може знайти щось своє, оригінальне, спонтанне. Навіть якщо просто вийти та прогулятись вуличками, ви отримаєте надзвичайне задоволення від зустрічі з такою Туреччиною.