Автентичніше, ніж Париж: блогерка назвала місто Франції, яке є справжньою "прихованою перлиною"

Париж продовжує утримувати позицію одного з найбільш відвідуваних міст світу, приваблюючи мільйони туристів щороку. Багато мандрівників, які прямують до Франції, спрямовуються до столиці, часто не звертаючи уваги на різноманітні менш відомі пам'ятки країни.

Хоча Париж, безсумнівно, зачаровує відвідувачів, численні приховані перлини по всій Франції пропонують унікальні враження, які чекають на своє відкриття. Зокрема, затишне місто Руан може легко скласти конкуренцію переповненому Парижу.

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Руан цілком може скласти конкуренцію Парижу

Так, експертка з подорожей із Великої Британії Тор Брієрлі закликала туристів звернути увагу на затишне французьке містечко Руан – більш автентичне, ніж Париж, яке також тішить невимушеною атмосферою.

Якщо ви шукаєте французьке місто з більш автентичною і невимушеною атмосферою, яке все ще сповнене речей, які можна побачити і зробити, то я рекомендую Руан. Ця прихована перлина є культурною та історичною столицею Нормандії та неймовірним місцем для відвідування восени,

– пише мандрівниця зі стажем.

При цьому вона назвала 3 головні причини, чому варто відвідати це місто.

Краса Руана

Місто може похвалитися другою за величиною колекцією архітектурних пам'яток у Франції. На відміну від Парижа, який незмінно утримує перше місце, ключові пам'ятки міста розташовані в безпосередній близькості одна від одної, що підвищує зручність для відвідувачів, які віддають перевагу пішим прогулянкам.

Історія Руана

За словами блогерки, це місце вважається ідеальним для любителів історії.

Якщо ви хочете здійснити історичну екскурсію містом, то я рекомендую вам почати з історичного музею Жанни д'Арк... Кімната під назвою Salle de l'Officialite в музеї – це фактична кімната, де Жанну судили і засудили до смерті 1431 року,

– пише мандрівниця.

Вхід до музею коштує 11 євро з людини, або ж можна отримати знижковий квиток для сім'ї з чотирьох осіб за 32 євро. Виставка відкрита з 10:00 до 19:00.



Музей Жанни д'Арк / Фото en.normandie-tourisme.fr

За додаткові 2 євро з людини відвідувачі можуть придбати квиток до L'aitre Saint-Maclou, розташованого всього за 3 хвилини ходьби від готелю. Це місце, відоме своєю загадковою, але моторошною історією, – колись це була чумна яма. Дерев'яні рами будівлі прикрашені черепами, кістками та іншими моторошними нагадуваннями про її минуле.

А Собор Паризької Богоматері є центральним елементом Руана, символізуючи багату спадщину та архітектурну велич міста. Примітно, що його головний шпиль визнаний найвищим у Франції, що робить його четвертою найвищою церквою у світі.

Крім того, цікавинка про собор полягає в тому, що Річард Левине Серце, знаменитий король Англії, мав глибоку прихильність до Руана, що призвело до того, що його серце було поховано в його стінах.



Собор Паризької Богоматері в Руані / Фото en.visiterouen.com

Невимушена атмосфера Руана

Це відносно невелике місто, де немає паризької метушні, а люди – набагато доброзичливіші.

Ви можете затриматися в ресторанах і барах, спостерігаючи за навколишнім світом, а в Старому місті практично неможливо знайти бар або кафе, з вікон яких не відкривався б приголомшливий краєвид. Віктор Гюго описав Руан як "місто сотні шпилів", що насправді говорить усе, що вам потрібно знати про краєвиди,

– зазначає мандрівниця.

Віддаючи належне місцевим кулінарним традиціям, вона рекомендує скуштувати Canard a la Rouennaise – багатовіковий рецепт смаженої качки.

Зауважимо, що дістатися до Руана можна всього за 2 години і 40 доларів потягом із паризького аеропорту Шарля де Голля, тоді як із центру Парижа потяг доїде за 1 годину 30 хвилин, а ціни на квитки стартують від 8 доларів.

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