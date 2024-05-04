Посуха відкрила людству давно забуте місто: на поверхні – верхівка старовинного храму

Філіппіни накрила сильна спека. Посуха повернула людству давно забуте місто Пантабанган. Воно було розташоване у провінції Нуева-Есіха.

Пантабанган "перенесли" на нове місце ще у 1970-х роках. Тоді у провінції Нуева-Есіха будували нову дамбу. Тоді ж історія старовинного Пантабангана завершилася. Однак зараз – через декілька десятиліть – місто знову "піднялося" на поверхню.

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Коли люди дізналися, що руїни древнього міста знову можна побачити, вони почали масово з'їжджатися у провінцію. Наразі жителі сусідніх територій отримали нове джерело доходу й зауважують, що наразі заробляють у рази більше. Туристи ловлять момент, аби на власні очі побачити Пантабанган.

Коли я почула про те, що затонула церква в старому місті Пантабанган спливла на поверхню, я була схвильована і захотіла її побачити,

– мовиться у повідомленні.

Водночас аномальна спека ускладнює життя туристам. Наразі на Філіппінах так припікає, що людей вже закликають не виходити на вулицю вдень. У місцевих школах зупинили навчання. Мандрівників закликають не їхати на Філіппіни зараз, оскільки омріяна відпустка може перетворитися у справжнє пекло.