"Кліматичні острови": іспанське місто вигадало унікальний спосіб боротьби зі спекою

Термін "кліматичний притулок" увійшов в моду в останні роки через дедалі сильніший вплив хвиль спеки в таких країнах, як Іспанія. Тому не дивно, що місто в цій країні – Алькала-де-Енарес – запропонувало зміну цього рішення під назвою "кліматичні острови", які, по суті, представляли б мобільні кліматичні укриття.

Іспанське місто боротиметься зі спекою "кліматичними острівцями"

Так, Іспанське місто Алькала-де-Енарес побудує "кліматичні острови" для боротьби зі спекою. Вони забезпечать тінь там, де її немає.

Читайте також Літній туристичний сезон у Європі опинився під загрозою: що цього разу

Поки невідома точна дата, коли збудують острови. Бюджет проєкту складає 400 000 євро.

Ці сучасні кліматичні острови є рослинними, самостабільними та мобільними станціями, які забезпечать до 50 метрів тіні в районах з найменшою кількістю рослинності та будуть оснащені датчиками для аналізу температури, вологості та якості повітря у будь-який час,

– сказала Ізабель Руїс Мальдонадо, перша заступниця мера та радниця з туризму у місті.

Кліматичні станції будуть підключені та керовані Центром розумного туризму Алькала-де-Енарес і призначені як відповідь на зростальний попит з боку жителів і відвідувачів зробити щось, щоб зробити історичну частину міста придатною для життя навіть у муки інтенсивного літа.

Чому не можна просто висадити дерева?

Для тих, хто не знає, Алькала-де-Енарес – це історичне місто, розташоване приблизно за 100 кілометрів на схід від Мадрида. Його часто асоціюють з університетом Комплутенсе, одним із найстаріших університетів у світі, який нині розташований у столиці Іспанії.

Тому озеленення його площ насправді неможливе в його історичному центрі, який охороняється ЮНЕСКО. Таким чином, планується розмістити зазначені "кліматичні острови" на безлісій площі Пласа-де-лос-Сантос-Ніньос у цій частині міста, щоб швидко й ефективно перетворити острів тепла на кліматичний притулок.