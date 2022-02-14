Мінімальна зарплата країн Європейського Союзу: які ставки діють у 2022 році

Попри епідеміологічну ситуацію, підвищення мінімальної зарплати з початку 2022 року схвалено у понад 20 країнах Європейського Союзу. Для українських мігрантів це є одним з основних економічних факторів при виборі країни для працевлаштування.

Наприкінці січня 2022 року Євростат опублікував дані щодо актуальних ставок мінімальної зарплати у країнах ЄС. Закордон 24 передає деталі, які можуть бути корисними українським мігрантам.

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Мінімальні зарплати у країнах Європейського Союзу 2022

Останні дані Євростату поділяють країни ЄС на 3 групи за рівнем мінімальної зарплати. До першої групи увійшли країни, де місячна мінімальна зарплата становить від 330 до 1 000 євро.

До першої групи країн увійшла й найпопулярніша серед українських мігрантів Польща. Наразі республіка законодавчо встановила мінімальну зарплату на рівніабо 19,7 злотого брутто за годину.

До другої групи увійшли країни з мінімальною зарплатою від 1 000 до 1 500 євро, а до третьої – держави із мінімально встановленим заробітком від 1 500 і більше євро на місяць.

За даними Євростату, найменша мінімальна зарплата на початку 2022 року встановлена у Болгарії – 332 євро на місяць. Різниця між країнами у цих показниках дуже значна й інколи перевищує 1 500 євро. Наприклад, найбільша мінімальна зарплата у Європі у першому кварталі 2022 року встановлена у Люксембурзі – 2 257 євро на місяць.

Порівнюючи мінімальні ставки європейських країн, слід пам'ятати, що вони не завжди є показником фактичних заробітків. Так, фактичний рівень оплати праці залежить від багатьох важливих факторів, зокрема ВВП країни, рівня життя, стану національної економіки і податкового навантаження.

Додамо, що у деяких країнах ЄС мінімальна зарплата не встановлюється законодавчо. Так, рівень оплати праці значною мірою регулюється рішеннями профспілок і безпосередньо роботодавцями у 6 з 27 країн Європейського Союзу.