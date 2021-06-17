Зарплати в Чехії у 2021 році: що слід знати заробітчанам

Все більше громадян із країн СНД, особливо наших земляків, обирають для роботи Чеську Республіку. Одночасно зростає кількість спеціальних програм для іноземців, які вводить чеський уряд. Такий обопільний рух назустріч один до одного поки відбувається не завжди гладко, проте все більше набирає обертів. Але головне, для чого люди відправляються на роботу в іншу країну – це зарплата.

Економічна ситуація на чеському ринку праці

Сьогодні зарплати та рівень життя в Чеській Республіці вищі, ніж у багатьох країнах Східної та Центральної Європи. Тут стабільна економіка, розвинений промисловий сектор. Багато підприємців успішно ведуть в цій країні бізнес, а транснаціональні компанії активно відкривають представництва.

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Безробіття протягом року в Чехії не перевищує 4%, інформує European Commission. Іноземці без перешкод можуть знайти роботу у сферах, де є тою чи іншою мірою дефіцит робочої сили. Наприклад, у 2021 році спостерігається попит на медичних працівників, будівельників, різноробочих і, звичайно, програмістів.

Мінімальна зарплата в Чехії

Згідно з даними служби міграції Чеської Республіки , кількість іноземних громадян на території країни перевищило. Понад 2/5 з них – приїжджі з України, Словаччини.

Домовляючись про розмір оплати праці, кожному найманому працівнику слід розрізняти чисту (Čistá mzda) і брудну (Hrubá mzda) зарплату. У першому випадку мається на увазі кількість грошей, яку отримає працівник після скоєння роботодавцем відрахувань до всіх фондів і сплати податків. У другому випадку мова йде про суму до вирахувань на медичне та соціальне страхування. Формула зарплати брутто буде виглядати так: нетто + 6,5% соціальне страхування + 4,5% медстрахування.

Відрахування на соціальне страхування зазвичай складається з:

страхування в разі хвороби (2,3%);

обов'язкового внеску до пенсійного фонду (6,5% з працівника і 21,5% з роботодавця);

перерахувань до фонду зайнятості (1,2%).

Для деяких категорій фізичних осіб в Чехії передбачені знижки:

платники податків – 80 євро/місяць;

студенти – 13 євро;

батьки однієї дитини – 44 євро, двох дітей – 99 євро, трьох і більше – до знижки плюсують 70 євро за кожну дитину,

батьки інвалідів вдвічі множать знижку для батьків.

Іноді зустрічається і, її формула:брутто + 25% соціальне страхування + 9% медичне страхування + прибутковий податок 15%.Згідно з відомостями чеської влади, офіційна мінімальна зарплата у 2021 році становить 15 200 крон на місяць (приблизно 580 євро). Рік тому це значення становило 14 600 крон. Погодинна ставка – 90,5 крон (близько 3,5 євро). При цьому мінімальна оплата праці гарантована законодавством кожному працівнику за умови його зайнятості не менше 40 годин на тиждень (8 годин на добу). Залежно від складності робіт трудовим законодавством передбачено підвищення зарплати до 30 400 крон щомісяця (або 1 165 євро).

Таким чином, у порівнянні з 2020 роком, мінімальна зарплата в Чеській Республіці збільшилася на 4% або 600 крон (або 23 євро). З урахуванням низьких темпів інфляції (3%), реальні доходи чеських громадян все ж зросли. При цьому мінімальну зарплату (Minimální mzda) в Чехії отримують не більше 4% робітників (150 тис. осіб).

Мінімальна зарплата в Чеській Республіці у 2021 збільшилася на 4% / Фото Unsplash

Якщо розглядати інші країни ЄС, то за рівнем мінімальної оплати праці Чехія сьогодні випереджає такі країни, як: Болгарія, Угорщина, Румунія і Латвія. Трохи більше отримують (з найближчих сусідів) в Польщі та Словаччині.

Середня зарплата в Чехії

Згідно з офіційними даними статистичного управління Чеської Республіки, середня зарплата в країні у 2021 році становить 35 611 крон на місяць до сплати податків (приблизно 1 475 євро). Якщо порівняти цифри з минулим роком, то можна побачити зростання на 1 500 крон або 4,4%. Близько 80% працівників отримують дохід від 16 356 до 63 781 крон. Чоловіки в середньому заробляють в Чеській Республіці близько 35 129 крон, а жінки – 30 281.

На ділі зарплати розподілені не особливо рівномірно – столичні зарплати навіть на простих посадах понад 1500 євро, а на півночі країни дохід на тих же спеціальностях стартує від 550 євро.

Найнижчий рівень безробіття поряд із найбільшою кількістю доступних робочих місць і високими середніми зарплатами спостерігається в центральній частині держави. Так, працевлаштування в Празі забезпечить щомісячний дохід близько 45 944 крон (1 760 євро). Найменший оклад отримують в Карловарському краї – 34 200 крон на місяць (1 310 євро).

Середня зарплата іноземців в Чехії

Найвищі зарплати у лікарів (до 2600 євро), юристів (до 2000 євро). Середня зарплата програміста в Чехії становить від 1700 до 1900 євро, приблизно такий самий оклад у бухгалтерів, трохи нижче він у маркетологів і логістів (1600 євро).

Найнижчі зарплати (від 300 до 500 євро) у різноробочих, двірників, сезонних працівників і людей без кваліфікації.

Середня заробітна плата українців в Чеській Республіці – 600 євро. Більш точний її розмір залежить від кваліфікації працівника і займаної посади. Наприклад, дипломований фахівець цілком може розраховувати на оклад 1000 євро на місяць і більше. А ось зарплати іноземців, які працюють у сфері обслуговування (покоївки, офіціанти, помічники кухаря), зазвичай не перевищують 600 євро. При цьому випускники ВНЗ без досвіду роботи отримують до 900 євро. У Празі, що забезпечує 16 % зайнятості, можна заробити більше.

У Чехії охоче беруть на роботу медиків з країн СНД / Фото Unsplash

Зустрічається і погодинна оплата праці – в середньому від 2,8 до 4,5 євро на годину. Часом роботодавець надає працівникам безкоштовне житло. Таку інформацію слід з'ясовувати заздалегідь, до моменту підписання трудового договору.

Які професії мають найбільший попит

Найбільші темпи зростання середніх заробітних плат у Чехії у 2021 році спостерігаються серед фахівців IT-сфери, банкірів та інженерів. Максимум традиційно заробляють менеджери вищої ланки, а також керівники великих компаній – приблизно 7 500 євро на місяць.

Чи варто їхати до Чехії на заробітки

Оскільки багато чеських фахівців активно їдуть на роботу в більш розвинені країни ЄС (наприклад, в Німеччину, Велику Британію), то в країні спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів. Тому тут досить охоче беруть на роботу іноземців з вищою освітою, в т. ч. з країн СНД, особливо в галузі IT-технологій, хімії, електротехніки, проєктування та медицини.

У порівнянні з більш успішними країнами Західної Європи, чеські зарплати досить низькі. Згідно з інформацією видання Eurostat, середньостатистичний громадянин ЄС щомісяця отримує 3 000 євро. Так, зарплата в Німеччині становить 4 035 євро, а в Фінляндії – 3 548. При цьому в Чехії середня зарплата все ж вище, ніж у Польщі (1 190 євро) або Болгарії (675 євро). Чи варто їхати на заробітки в Чехію? Все залежить від типу роботи, регіону та обумовленого рівня оплати. Головне – приймайте рішення обдумано.