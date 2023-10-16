"‎Захопили" літак: рейс мексиканських авіаліній затримали через зграю комарів

Рейс мексиканської компанії Volaris перенесли на кілька годин через нашестя комарів у салоні. Бортпровідникам довелося рятувати ситуацію.

Літак бюджетної мексиканської авіакомпанії Volaris мав вилетіти з Гвадалахари до Мехіко. Але рейс мусили відкласти після того, як борт "‎захопили" комарі.

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Комахи затримали літак

Пасажири літака зняли відео в салоні, на якому видно, як зграї комах кружляють довкола. Стюардеси намагалися позбутися надокучливих комарів за допомогою спеціальних спреїв. Рейс мав злетіти о 16:30, але авіакомпанія була змушена його відкласти на 19:00 через цю несподівану проблему.

Зграя комарів затримала рейс у Мексиці: дивіться відео

Одна з пасажирок розповіла, що комахи заспокоїлися і полетіли лише тоді, коли у салоні повністю вимкнули освітлення.

Комарі вже не вперше зривають політ із міжнародного аеропорту Гвадалахари. Поки невідомо, яким чином комахи потрапляють до літаків, але схожа ситуація вже ставалась на рейсі Volaris у 2019 році.

Мексиканська преса пояснює це тим, що територія аеропорту є ідеальним середовищем для розмноження комарів. Це місце розташоване поблизу затоплених районів, боліт із багатою рослинністю. Тому комарів тут багато і не дивно, що вони час від часу можуть потрапити до салону літака.

В Іспанії рейс затримали на 13 годин через п'яного пасажира

Через поведінку нетверезого чоловіка рейс Wizz Air відклали на 13 годин. Решта пасажирів, які прямували з іспанської Сарагоси до румунського Бухареста змушені були чекати наступного літака.

Головна проблема була в тому, що пасажир напідпитку не просто поводився непристойно. Він вирішив в останній момент вийти з літака на вулицю, з усієї сили смикнув двері та зламав їх. Через це літак не міг безпечно злетіти. Тому 224 людини повернули до термінала аеропорту чекати наступного вильоту.

Винуватцем події зайнялася цивільна гвардія Іспанії. А решту людей посадили на рейс до Бухареста аж через 13 годин. Дехто змушений був чекати ще довше, бо в новому літаку не всім вистачило місць.