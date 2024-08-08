Заполонили всі пляжі: туристів в Іспанії попередили про нову небезпеку

Туристів, які планують провести відпустку в Іспанії, попередили про нову загрозу. Місцеві пляжі заполонили "медузи-яєчні".

"Медузи-яєчні" отримали таку назву за схожість зі сніданковою стравою. Зазвичай вони мешкають у дуже солоній воді та є звичним явищем для Іспанії. Однак цьогорічна їхня кількість – вже аномалія.

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Нашестя медуз впливає на пляжний відпочинок

Нашестя медуз зафіксували у регіоні Мурсія. Зауважують, що, окрім звичних місць, їх також зафіксували на середземноморських піщаних мілинах. Зокрема, мовиться про Ла-Мангу та Ла-Льяною.

Експерти наголошують, що ці медузи – звичні гості у місцевих водах. Водночас те, що їх так багато, – вже дивує. Припускають, що чисельність "медуз-яєчень" зросла через те, що стрімко підвищилася температура води.



Медузи псують туристам літній відпочинок / Unsplash

На щастя, їхні укуси не є смертельними для людей. Однак туристів просять дотримуватися правил безпеки. Зауважують, що укус "медузи-яєчні" може спричинити незначну алергічну реакцію. Щоб убезпечити туристів, від морських гостей встановили спеціальні сітки.

Наразі зменшення кількості туристів не зафіксували. Схоже, "медузи-яєчні" людей не лякають. Залишається сподіватися, що курортний сезон буде вдалим. Іспанія вже й так постраждала від аномальної спеки.