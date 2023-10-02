Італійський вікенд: які міста можуть замінити переповнену туристами Венецію

Надпопулярна Венеція – одне з найбільш переповнених європейських міст. Туристичний ажіотаж тут настільки великий, що місто навіть запровадило плату за в'їзд. Але чому б не придивитися до менш популярних, але також чудових локацій?

Буквально одноденна поїздка до тихого італійського містечка, де ви зможете відпочити від натовпу, залишить позитивні враження надовго. Уявіть, вам не доведеться стояти в чергах до популярних локацій та штовхатися з іншими мандрівниками у вузеньких провулках.

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4 маловідомі локації в Італії, щоб відпочити від натовпу

Торчелло

Малонаселений зараз острів Торчелло раніше був жвавим торговим пунктом. Зараз це зелена територія з каналами, кольоровими будиночками та садами. Головною пам'яткою острова є Базиліка Санта-Марія-Ассунта – величний собор, заснований у 639 році. Він має унікальну мозаїку, яка вразить вибагливих мандрівників.

Якщо ви хочете відчути атмосферу сільської місцевості, побродіть затоками Торчелло, перетніть міст Диявола та насолодіться невимушеним обідом у таверні в тіні дерев.

З Венеції до Торчелло можна доїхати на вапоретто (водному автобусі) за годину.

Затишна атмосфера Торчелло / Фото Unsplash

Віченца

Хоча Віченца розташувалась за кілька хвилин потягом від Венеції, вона досі залишається відносно вільною від туристів. Тут є одна з найелегантніших вулиць в Європі – Корсо Палладіо.

Її назвали на честь відомого архітектора епохи Відродження Андреа Палладіо. У Вінченці розташовані 23 будівлі, спроєктовані Палладіо, включаючи культову віллу Ла Ротонда та розкішний Олімпійський театр.

Щоб дістатися з Венеції до Віченци можна скористатися регіональним потягом, який курсує раз на годину.

Падуя

Скільки б коктейлів Aperol Spritz ви не випили у Венеції, але батьківщиною помаранчевого лікеру є сусіднє місто Падуя. На його галасливій площі Пьяцца-делле-Ербе, де протягом дня відбуваються ярмарки, можна присісти за столик у кафе. Замовляйте собі аперитив і просто спостерігайте за людьми. Інша площа Падуї Прато делла Валле вважається найбільшою в Європі, на ній встановили 78 гігантських статуй видатних історичних діячів.

Дістатися до Падуї із Венеції можна на регіональному потязі. Дорога займе пів години.

Площа з величезними скульптурами у Падуї / Фото Pexels

Феррара

Феррара — це архітектурний шедевр в регіоні Емілія-Романья. Тут є величний замок та міський собор у романському стилі. Але головне в цьому місці – їжа. Зверніть увагу на запіканку пастичо, равіолі та пасту з гарбузом.

Швидкі регіональні потяги курсують один раз на годину з Венеції до Феррари. Дорога не займе більше як годину.

Італійська паста та равіолі / Фото Unsplash