Мальдіви Європи: де знайти унікальний пляж із білим піском і кришталевою водою

Мальдівські острови приваблюють туристів своїми райськими пляжами серед Індійського океану. Але чи знали ви, що не обов'язково долати тисячі кілометрів, щоб знайти ці ідеальні пейзажі? Де у Європі заховались бюджетні Мальдіви, читайте далі.

Відкриваємо секрет: бюджетні "‎‎Мальдіви Європи" потрібно шукати на півдні Італії. Maldive del Salento Pescoluse – популярний пляж із білосніжним піском та кришталево чистою водою. Це улюблене місце італійців на узбережжі Іонічного моря.

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Щороку на берег Песколузе приїздять тисячі любителів розкішних багатокілометрових пляжів, ласкавого сонця і лазурового моря. А головне – такий відпочинок набагато бюджетніший за VIP-тури на Мальдівські острови.

Песколузе – це справжня курортна зірка муніципалітету Саленто. Його пляжі можуть сміливо конкурувати з екзотичними пейзажами Мальдівських та Карибських островів.

Широка пляжна лінія Саленто / Фото The Wom Travel

Відпочинок на Мальдівах Саленто‎ підійде як для закоханих пар, так і для сімей із дітьми. Піщана лінія пляжу доволі широка, тому тут легко знайти затишне місце. Італійці потурбувались про комфорт туристів на пляжі Песколузе: відпочивальникам пропонують їжу та напої у кількох пляжних кафе, шезлонги та безкоштовний Wi-Fi.

Комфорт для туристів на пляжі Песколузе / Фото Spiagge.it

Як дістатися до "‎Італійських Мальдівів"

Найкращий час для подорожі на південь Італії – з травня по вересень. В цей період "‎Італійські Мальдіви" дуже популярні як серед італійців, так і серед іноземних туристів.

Білосніжні пляжі на узбережжі Іонічного моря розташувалися на так званому "‎каблучку" Італії, в регіоні Апулія. Найближчий аеропорт розташований у місті Бриндізі. Автівкою до Maldive del Salento Pescoluse зручно дістатися із двох курортних містечок: Лечче або Галліполі. Дорога на райський пляж займе менш як годину.

Туристи, які побували на італійських Мальдівах, захоплюються блакитною водою та довжиною пляжів. У своїх відгуках вони хвалять узбережжя Песколузе за чистоту та хорошу туристичну інфраструктуру. Мандрівники обіцяють повернутись, щоб зробити ще більше вражаючих фото та насолодитись Іонічним морем.