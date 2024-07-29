Відвідати сім нових чудес світу було дитячою мрією Магді. Тому зараз він почувається абсолютно щасливим та розуміє, що зробив дуже важливу для себе річ. Окрім того, мандрівник зізнається, що йому вдалося відпустити щоденні стреси та рутину.

Зверніть увагу Cтудент здійснив дитячу мрію й купив острів "буквально за копійки"

Як Магді встановив світовий рекорд

Сім нових чудес світу Магді відвідав за 6 днів 11 годин 52 хвилини. Так йому вдалося побити рекорд Джеймі Макдональда на понад 4 години. Тепер досягнення Магді увійшло в історію не лише його родини, але й світу.



Магді здійснив дитячу мрію / Книга рекордів Гіннеса

Магді розповів, що готувався до здійснення мрії понад рік. За цей час йому довелося врахувати 1000 й 1 дорожній нюанс. Бо одне маленьке порушення могло зірвати рекорд. На щастя, все минулося вдало.

Мені доводилося пересуватися складною мережею літаків, поїздів, автобусів, метро та ходити пішки між транспортними вузлами та чудесами,

– зауважив Магді.

Які сім нових чудес відвідав чоловік

Велику Китайську Стіну;

Тадж-Махал (Індія);

місто Петра (Йорданія);

Колізей (Рим);

статую Христа-Спасителя (Бразилія);

Мачу-Пікчу (Перу);

місто Чичен-Іца (Мексика).

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