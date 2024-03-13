Попереджають про скасування близько 400 рейсів. Постраждали приблизно 50 тисяч пасажирів.

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Робота аеропорту у Мюнхені фактично поставлена на паузу з 04:00. Відтоді у небо змогли піднятися лише декілька літаків. За попередніми даними, страйк має тривати щонайменше до 23:00. Попереджають, що до того часу бажано, аби літаки Lufthansa Airlines і CityLine взагалі не злітали.

У Європі з'явиться нова авіакомпанія

Пасажирам з різних куточків світу повідомили радісну новину: на ринку з'явиться нова авіакомпанія. Мовиться про Lufthansa City – дочірню компанію Lufthansa. Перші рейси відбудуться вже у квітні 2024 року.

Спершу вони відбуватимуться з аеропорту Мюнхена. Їх здійснюватимуть до великих німецьких міст (Берліна, Гамбурга, Бремена, Дюссельдорфа, Кельна, Ганновера, Бірмінгема. Також здійснюватимуть рейси до Франції та Великої Британії.

Вже до кінця 2024 року Lufthansa City планує розширити список рейсів. Про які міста мовиться, наразі невідомо. Наголошують, що відкриттям дочірньої авіакомпанії Lufthansa планує зекономити на витратах на персонал. Особливо на тлі масштабних страйків, які охопили аеропорти Німеччини.