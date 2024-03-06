Популярна авіакомпанія повертається у Молдову: куди зможуть полетіти українці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні не працюють аеропорти. Часто українці користуються послугами аеропорту Молдови. Для них є хороша новина: до країни повертається авіакомпанія Lufthansa.

Повернення Lufthansa запланували на квітень 2024 року. Перший рейс анонсували на 29 квітня.

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Мовиться про рейс Кишинів – Франкфурт. Його здійснюватимуть 5 разів на тиждень.

Для цього рейсу Lufthansa використовує такі літаки:

Airbus A319 (138 місць);

CRJ 900 (90 місць).

Який бонус такого повернення

Щоб українцям було легше добиратися до Молдови, з Одеси до Кишинева запустили спеціальний трансфер. На дорогу потрібно виділити 4 години. Зокрема, у цей час враховано проходження кордону.

Наголошують, що повернення Lufthansa до Кишинева має ще один суттєвий бонус. Саме у Франкфурті розташована найбільша база авіакомпанії. Там українці можуть зробити пересадку на інші рейси Lufthansa або партнерів авіакомпанії, щоб полетіти до США, країн Азії або Африки.

Наразі левову частку польотів з Кишинева виконує авіакомпанія Turkish Airlines. Так українці можуть полетіти у Стамбул й у місцевому аеропорту пересісти на інші рейси. Вже навесні 2024 року Turkish Airlines планує збільшити кількість рейсів з Кишинева до Стамбула до 24 щотижня.