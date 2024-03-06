Популярна авіакомпанія повертається у Молдову: куди зможуть полетіти українці
Джерело:Avianews.com
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні не працюють аеропорти. Часто українці користуються послугами аеропорту Молдови. Для них є хороша новина: до країни повертається авіакомпанія Lufthansa.
Повернення Lufthansa запланували на квітень 2024 року. Перший рейс анонсували на 29 квітня.
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Мовиться про рейс Кишинів – Франкфурт. Його здійснюватимуть 5 разів на тиждень.
Для цього рейсу Lufthansa використовує такі літаки:
- Airbus A319 (138 місць);
- CRJ 900 (90 місць).
Який бонус такого повернення
Наголошують, що повернення Lufthansa до Кишинева має ще один суттєвий бонус. Саме у Франкфурті розташована найбільша база авіакомпанії. Там українці можуть зробити пересадку на інші рейси Lufthansa або партнерів авіакомпанії, щоб полетіти до США, країн Азії або Африки.
Наразі левову частку польотів з Кишинева виконує авіакомпанія Turkish Airlines. Так українці можуть полетіти у Стамбул й у місцевому аеропорту пересісти на інші рейси. Вже навесні 2024 року Turkish Airlines планує збільшити кількість рейсів з Кишинева до Стамбула до 24 щотижня.