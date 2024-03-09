У Європі з'явиться нова авіакомпанія: назвали перші рейси

Туристам повідомили про появу нової авіакомпанії – Lufthansa City. Це – дочірна компанія вже легендарної Lufthansa.

Запуск Lufthansa City анонсували ще у 2023 році. А тепер вже відомо, що історія авіакомпанії стартує вже цього квітня.

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Куди відбудуться перші рейси

Мандрівникам розповіли про перші рейси Lufthansa City. У перший час вони відбуватимуться з Мюнхена до:

Берліна;

Гамбурга;

Бремена;

Дюссельдорфа;

Кельна;

Ганновера;

Бірмінгема;

Манчестера (Велика Британія);

Бордо (Франція).

Наголошують, що в Lufthansa City – амбітні плани. Вже до кінця 2024 року авіакомпанія планує розширити мережу й реалізовувати рейси до інших європейських міст.

У Lufthansa City повідомили, що виконувати рейси будуть два літаки Airbus A319. Вони можуть перевозити понад 130 пасажирів. Lufthansa City матиме свій флот та персонал. Однак відомо, що авіакомпанія перевозитиме пасажирів Lufthansa. Квитки можна буде придбати через Lufthansa Group.

Lufthansa City – не перша дочірна компанія Lufthansa. На авіаринку вже успішно функціонує Lufthansa CityLine. Відкриття другої дочірної компанії допоможе Lufthansa зекономити на витратах на персонал. Наразі авіакомпанія переживає не найкращі часи. Зокрема, на це впливають страйки, які відбуваються в аеропортах Німеччини.