Волю захисникам "Азовсталі": у Лондоні відбувся масштабний мітинг – фото та відео з місця події

20 травня виповнюється 2 роки з того моменту, як територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі покинули останні захисники міста. Більшість із них досі перебувають у полоні, у російських тюрмах.

Українці та світ повинні пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за нас, й щодня докладати зусиль, аби розголос був ще масштабнішим. Так, в неділю, 19 травня, в Лондоні організували мітинг на підтримку захисників "Азовсталі". Деталями з Закордоном 24 поділилася учасниця події Вікторія Кіосе.

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У Лондоні відбувся мітинг для захисників з "Азовсталі"

Цими вихідними виповнилося вже 2 роки з моменту виходу захисників з "Азовсталі". Більшість із них досі перебувають у російських тюрмах. Щоб нагадати про цю подію та привернути до неї увагу, українські волонтери та активісти у Великій Британії провели низку заходів.



У Лондоні відбувся мітинг з нагоди 2 років виходу захисників з "Азовсталі" / Фото Вікторії Кіосе, надане 24 Каналу

Один з них – мітинг на Даунінг-стріт за участі жіночої благодійної організації "Women Fight for Ukraine". Саме у цій локації приймаються рішення щодо постачання Україні зброї, економічної та політичної підтримки.



Жіноча благодійна організація "Women Fight for Ukraine" / Фото Вікторії Кіосе, надане 24 Каналу

Тож організації Support Ukraine.uk та Women Fight4ua провели демонстрацію в Лондоні, щоб вшанувати той факт, що більшість із захисників "Азовсталі" уже два роки перебувають у російському полоні. Організатори закликали до негайних дій для сприяння їхньому звільненню.

Наша мета – нагадати, що багато українців понад 2 роки перебувають у російському полоні та піддаються тортурам. Важливо казати про це урядам різних держав, політикам всіх рівнів. Тільки сильний тиск на міжнародну спільноту може посприяти поверненню наших військовополонених,

– підкреслила Вікторія.

Як проходив мітинг / Фото Daria Agafonova

Перформанси в Лондоні були й раніше

Торік команда жіночої благодійної організації "Women Fight for Ukraine" вже підтримували тих захисників, які досі в полоні.

Активісти влаштували перформанс – стояли кілька годин у багатьох відомих і впізнаваних місцях Лондона, щоб привернути увагу громадськості до теми захисників "Азовсталі".

Women Fight for Ukraine влаштовували перформанс: дивіться відео