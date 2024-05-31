Чарівне й дуже комфортне для туристів: яке місто ЄС – ідеальне, щоб провести там відпустку

Греція регулярно опиняється у топах країн, які варто відвідати влітку. Древня країна приваблює мандрівників з різних куточків світу своєю красою та таємничістю. Окрім того, Афіни – одна з найкразих європейських країн для туристів.

Якщо до Риму ведуть всі дороги, то про Афіни розповідають всі міфи. Місто богів та героїв тривалий час було центром величної й прекрасної античної цивілізації. Минули тисячоліття, однак Афіни не втратили своєї фантастичної атмосфери, розповідає Закордон 24. Перебуваючи там, можна відчути, як древні храми та театри розкривають свої таємниці та діляться легендами.

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Чому Афіни – ідеальний варіант для туристів

Афіни стали одним з найкращих міст для пішохідних прогулянок. Майже всі must visit локації розташовані там майже поруч. Окрім того, інфраструктура Афін чудово розвинута для того, аби швидко й комфортно добратися з однієї точки свого маршруту в інший.

Єдиний нюанс: чимало видатних локацій, як-от Акрополь, найкраще відвідувати рано-вранці або пізно ввечері. Усе тому, що вдень там ніде яблуку впасти через туристів. До слова, в Акрополь вже почали організовувати так звані "елітарні тури". Причиною стала рекордна кількість мандрівників, які хочуть його побачити. "Елітарні тури" проводитимуть від 07:00 до 09:00 та від 20:00 до 22:00.



Афіни – ідеальне місто для туристів / Unsplash

Всі Афіни – як музей просто неба. Туристи зауважують, що у спокійний ритм міста та його величну атмосферу закохуєшся з першого дня знайомства.

Окрім того, місто має багато таких мандрівничих радощів як-от крамниці та ресторани. В останніх можна спробувати унікальну грецьку кухню. Зокрема, ласощі, які смакують, наче кондитерська мрія.